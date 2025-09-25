  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Loups Le Conseil des Etats veut de nouvelles mesures contre le loup

ATS

25.9.2025 - 12:11

Le Conseil des Etats poursuit la chasse aux loups. Il a largement soutenu jeudi deux motions pour d'une part tirer le prédateur dans les districts francs et d'autre part régler le sort des individus problématiques. Le National doit encore se prononcer.

Des cadavres de l'attaque de loup en avril dernier à Valeyres-sous-Rances (VD) (archives).
Des cadavres de l'attaque de loup en avril dernier à Valeyres-sous-Rances (VD) (archives).
sda

Keystone-SDA

25.09.2025, 12:11

La législation sur les loups est actuellement insuffisante, selon Esther Friedli (UDC/SG). Elle empêche les tirs dans les régions où les zones d'estivage d'animaux de rente et les districts francs se recoupent.

La motion de la St-Galloise veut y remédier afin que les loups pour lesquels une autorisation de tir a été délivrée puissent également être abattus dans les districts francs. La Suisse compte 43 districts francs fédéraux d'une superficie totale de quelque 150'000 hectares, dont une grande partie se trouve dans la région d'estivage.

«Chaque attaque d'animaux de rente représente pour les familles d'éleveurs non seulement une perte économique, mais aussi une charge émotionnelle», a déclaré Fabio Regazzi (Centre/TI). Le changement de cap imprimé par le conseiller fédéral Albert Rösti est salué, mais il ne suffit pas, a ajouté le Tessinois.

Loup «problématique»

Le PLR plaidait aussi pour une politique «pragmatique». La motion de Pascal Broulis (PLR/VD) demande que la régulation des loups problématiques, y compris ceux appartenant à une meute, soit possible tout au long de l'année lorsqu'ils causent des dommages importants, et pas seulement lorsqu'ils représentent un danger pour l'Homme. Cette autorisation doit être possible sur tout le territoire, pas seulement dans la zone d'estivage.

Selon le Vaudois, la forte augmentation de meutes de loups pose de réels problèmes. «On doit être à l'écoute de nos éleveurs», a-t-il dit. «Il n'est pas acceptable qu'il faille attendre le 1er juin pour pouvoir prendre des mesures contre un animal clairement problématique lorsque son comportement apparaît durant la période de protection», argumente-t-il dans son intervention.

Albert Rösti préoccupé

Le chef du Département de l'Environnement Albert Rösti a dit prendre très au sérieux ces préoccupations, surtout après les attaques massives de l'été. «Quand j'ai pris mes fonctions au DETEC, il y avait 30 meutes. Avec les mesures prises, je m'attendais à ce qu'on en ait 25, mais nous en sommes à 36. Cela montre l'ampleur du problème», a-t-il dit.

Le ministre a dit comprendre que le Parlement veuille donner un «signal» au Conseil fédéral. Il a assuré qu'il ferait le nécessaire au final. «Car si nous ne réagissons pas maintenant, des mesures radicales seront subitement nécessaires», a-t-il dit.

Dans sa réponse officielle, le Conseil fédéral se prononçait contre les deux motions. Il estimait qu'il fallait tout d'abord appliquer la législation révisée sur la chasse avant d'envisager de nouvelles adaptations. Les loups peuvent aujourd'hui être abattus à titre préventif, avant qu'ils ne causent des dommages. Les premiers résultats entre décembre 2023 et janvier 2025 ont montré une réduction de la croissance de loups.

Laisser les cantons travailler

Seule Mathilde Crevoisier Crelier (PS/JU) s'est opposée aux deux textes. Elle a rappelé que de nombreuses interventions avaient été adoptées ces derniers mois sur le sujet et qu'il fallait laisser les cantons agir sans recevoir de nouvelles obligations. Selon elle, ce sont surtout les mesures de protection qui font baisser les déprédations causées par le loup.

En vain. Les deux textes ont été votés à plus de trois contre un. Pour 2024, l'organisation KORA a estimé la population à environ 300 individus en Suisse. La convention de Berne a accepté à la fin de l'année dernière le déclassement du statut de protection du loup, passant d'"espèce de faune strictement protégée» à «espèce de faune protégée» à la suite d'une proposition de l'UE.

Les plus lus

Sarkozy condamné à 5 ans de prison, va être incarcéré
Champex-Lac: le passé peu reluisant du fondateur du jardin botanique
Cette commune, «refuge des multimillionnaires», est la meilleure de Suisse
Dans une petite commune, le maire s'est volatilisé
Ces 7 erreurs d'aération vous coûtent de l'argent et la santé
Un jugement de 400 pages – Le verdict est tombé pour Nicolas Sarkozy