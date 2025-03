Le Conseil des Etats veut mieux prévenir les troubles du sommeil. Il a adopté jeudi, par 23 voix contre 13, une motion de Damian Müller (PLR/LU) qui demande de les intégrer au plus vite à la stratégie nationale Prévention des maladies non transmissibles.

Environ 500'000 personnes en âge de travailler souffrent de troubles du sommeil en Suisse (archives). ATS

Keystone-SDA ATS

Le sommeil est, avec l'activité physique et l'alimentation, l'un des trois piliers de notre santé, rappelle le Lucernois. Le thème des «troubles du sommeil» est sur toutes les lèvres. Les conséquences sur la vie quotidienne et professionnelle sont vastes. Et les coûts pour le système de santé, la société et l'économie sont importants.

Selon un rapport publié en 2023 par le laboratoire d'idées à but non lucratif RAND, environ 500'000 personnes en âge de travailler en souffrent en Suisse, souligne M. Müller. La perte de productivité représente à elle seule environ 10 milliards de francs par an, auxquels s'ajoutent les coûts induits par les maladies non transmissibles associées, telles que les maladies cardiovasculaires, le diabète et les maladies psychiques.

Le problème est connu et le Conseil fédéral a déjà lancé plusieurs mesures, a répondu la ministre de la santé Elisabeth Baume-Schneider. Elle a appelé à rejeter le texte. Sans succès. Le National doit encore se prononcer.