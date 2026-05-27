Le Conseil d'Etat genevois a délivré une autorisation pour la manifestation anti-G7 du 14 juin, mais il impose un parcours. Interrogée par Keystone-ATS, la coalition No G7 doit encore se prononcer.

Le Conseil d'Etat genevois exclut tout village alternatif au sommet du G7 au parc des Cropettes. ATS

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Mercredi, le gouvernement a dévoilé un tracé entièrement sur la rive droite, comme le gouvernement l'avait déjà annoncé il y a une semaine. Désormais, le parcours exact est connu et empruntera des grands axes. Il partira à 16h00 du parc Mon repos en direction du quai du Mont-Blanc, avant de rejoindre la rue de la Servette, puis la rue Hoffmann, la Place des Nations et un retour au parc Mon-Repos.

Il permet de prendre en considération «les risques identifiés», «les contraintes opérationnelles» et «la sécurisation» liée aux délégations du G7, a affirmé à la presse la conseillère d'Etat Carole-Anne Kast.

En revanche, un village alternatif au parc des Cropettes est exclu par le gouvernement. Le Sommet du G7 doit avoir lieu du 15 au 17 juin à Evian (F).