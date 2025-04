Tarifs médicaux – Le Tardoc et les premiers forfaits remplacent le Tarmed en 2026

La structure tarifaire Tarmed, obsolète, sera remplacée en 2026. Le Conseil fédéral a approuvé mercredi le Tardoc et les premiers forfaits ambulatoires. Des adaptations seront encore nécessaires afin de coordonner les deux structures. Le Tarmed, introduit en 2004, n'a jamais été entièrement révisé. Il est jugé dépassé et doit être remplacé. Le Tardoc, élaboré par la faîtière des assureurs curafutura et l'organisation des médecins FMH, est un tarif à la prestation. La structure des forfaits ambulatoires, portée par santésuisse et les Hôpitaux H+, définit une rémunération fixe pour une intervention. De l'avis du Conseil fédéral, les deux structures sont «bientôt prêtes» à être introduites.

19.06.2024