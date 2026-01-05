Le Conseil fédéral a décidé lundi de bloquer avec effet immédiat et à titre préventif les éventuels avoirs en Suisse du président vénézuélien déchu Nicolas Maduro et d’autres personnes qui lui sont liées. Il entend ainsi éviter que des avoirs acquis de manière illicite ne quittent la Suisse.

Le président vénézuélien Nicolas Maduro a été capturé samedi par les forces américaines. ATS

Keystone-SDA ATS

Si des procédures judiciaires viennent à révéler que ces fonds sont d’origine illégale, la Suisse veillera à ce qu’ils soient restitués au profit de la population vénézuélienne, indique lundi le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE).

Aucun membre du gouvernement vénézuélien en place n’est concerné par cette mesure, précise-t-il. Le blocage des avoirs complète les sanctions imposées au Venezuela depuis 2018. Les nouveaux blocages visent des personnes qui n'ont fait l'objet d'aucune sanction en Suisse jusqu'à présent, précise le DFAE. Ce blocage ouvre la voie à de futures procédures d'entraide judiciaire.

Le président vénézuélien Nicolas Maduro a été capturé et exfiltré samedi à Caracas par les forces d'intervention américaines pour être traduit en justice à New York.

La situation est instable et plusieurs scénarios sont envisageables dans les jours et les semaines à venir, écrit le DFAE, qui précise que la Suisse suit la situation de près. Et de rappeler que la Suisse a appelé à la désescalade, à la retenue et au respect du droit international, «y compris l'interdiction du recours à la force et le principe du respect de l'intégrité territoriale».

La Confédération a aussi proposé ses bons offices à toutes les parties à plusieurs reprises.