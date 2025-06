Les hameaux d’Eisten et de Weissenried à nouveau accessibles par la route

Les hameaux d’Eisten et de Weissenried, situés dans la zone du glissement de terrain de Blatten (VS), seront bientôt à nouveau accessibles. Une route d’accès devrait être achevée d’ici vendredi, explique Fernando Lehner de l’état-major régional. Les travaux de construction avancent comme prévu. L’approvisionnement en eau et en énergie doit être rétabli le plus rapidement possible. Les habitants des quelque 40 maisons ont pu retourner chez eux pendant une heure jeudi.

