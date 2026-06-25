Le Conseil fédéral est en «course d'école» pour deux journées sur les terres vaudoises de Guy Parmelin. Le président de la Confédération emmène ses collègues de la Broye au Chablais en passant par La Côte.

«Course d'école» Le Conseil fédéral en excursion dans le canton de Vaud

Malgré la décontraction due à une telle journée, Guy Parmelin s'est dit affecté par le double séisme au Venezuela, exprimant «la solidarité de la Suisse à ce pays meurtri.» Les organisations helvétiques d'aide en cas de catastrophe sont «prêtes à intervenir à court, moyen et long terme», a-t-il assuré lors d'un point presse à Lucens.

Revenant sur le programme de l'excursion, Guy Parmelin a indiqué qu'il souhaitait montrer à ses collègues «la diversité et le dynamisme du canton de Vaud», leur faire découvrir «de nouveaux horizons» et leur prouver qu'il n'y avait «pas que l'Arc lémanique.»