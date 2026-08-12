Le Conseil fédéral a fixé les grandes lignes du sommet sur l'intelligence artificielle (IA) que la Suisse accueillera en juin 2027 à Genève. L'événement devrait coûter quelque six millions. L'ancienne directrice du CERN Fabiola Gianotti a été désignée comme déléguée.

Le dernier sommet sur l'IA a eu lieu en février à New Delhi, en Inde (archives).

À Genève Le Conseil fédéral fixe les grandes lignes du sommet sur l'IA 2027

Utilisation de l'IA comme moteur de l'innovation, du bien-être et du progrès social, ainsi que développement et usage fiables et responsables: ces deux priorités seront au centre du sommet, sous la devise «Bridging Innovation and Trust» (Jeter un pont entre innovation et confiance), a indiqué mercredi le gouvernement.

Fabiola Gianotti sera chargée de mettre en oeuvre les objectifs. Directrice générale du CERN de 2016 à 2025, elle «dispose d'une vaste expérience en direction d’une institution scientifique internationale complexe», selon le Conseil fédéral.

L'organisation du sommet est en cours. Les coûts prévus se situent actuellement à près de six millions de francs. Le parrainage et autres contributions financières ne devront avoir aucune influence.