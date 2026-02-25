En Suisse, l'achat et l'importation de gaz naturel liquéfié (GNL) russe seront totalement interdits à partir du 25 avril 2026. Le Conseil fédéral s'associe ainsi aux mesures du 19e train de sanctions de l'UE.

À partir du 25 avril 2026, les négociants suisses en matières premières n'auront plus le droit d'acheter et d'importer du gaz naturel liquéfié russe. La Suisse se rallie ainsi aux sanctions de l'UE. (Image symbolique) sda

Keystone-SDA ATS

Une période transitoire jusqu'à fin 2026 s'applique aux contrats à long terme préexistants, a annoncé mercredi le Conseil fédéral. Cette mesure vise à restreindre les revenus engrangés par la Russie sur la vente de combustibles fossiles, qui contribuent «largement» au financement de la guerre contre l'Ukraine.

Le Conseil fédéral a également décidé d'autres mesures dans le secteur financier, qui entreront en vigueur jeudi. Celles-ci prévoient notamment l'interdiction de fournir des services sur cryptoactifs aux citoyens et entreprises russes. Les transactions portant sur certaines cryptomonnaies indexées sur le rouble sont aussi proscrites tout comme certains services spécialisés de messagerie financière dédiée au trafic de paiement.

Règles plus strictes pour les diplomates

La liste des biens contribuant au renforcement militaire et technologique de la Russie a aussi été étendue, notamment aux métaux utilisés dans la construction de systèmes d’armes et aux produits utilisés dans l’élaboration de carburant.

D'autres mesures portent sur l'interdiction d'acquérir et de maintenir des participations dans des entreprises dans certaines zones. Certains services dans le domaine de la haute technologie, de l'intelligence artificielle ou du tourisme seront interdits. La fourniture de tout service non interdit au profit du gouvernement russe sera par ailleurs soumise à autorisation.

De nouvelles dispositions s'appliquent aux diplomates russes accrédités auprès de l'UE. S'ils souhaitent entrer en Suisse ou transiter par ce pays, ils doivent l'annoncer.

Mesures contre le Bélarus

Ces mesures font partie du 19e paquet de sanctions de l'UE à l'encontre de la Russie, adoptées le 23 octobre 2025. Sur cette base, la Suisse avait déjà ajouté 64 personnes et entités à la liste des sanctions suisses le 12 décembre. Celle-ci comprend désormais 2600 personnes physiques, entreprises et entités. Le plafond de prix pour le pétrole brut russe avait lui été abaissé de 47,60 dollars à 44,10 dollars à compter du 1er février.

Le 19e paquet de l'UE contient également des sanctions à l'encontre du Bélarus. Le Conseil fédéra a décidé mercredi de s'associer à ces sanctions, qui comprennent l’extension des interdictions de fourniture de services, le renforcement de certaines restrictions commerciales et des restrictions frappant les cryptomonnaies. Ces mesures entreront en vigueur jeudi.