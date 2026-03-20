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Matériel de guerre Le Conseil fédéral interdit les nouvelles exportations vers les USA

ATS

20.3.2026 - 12:20

En 2025, les entreprises suisses ont exporté pour 94,2 millions de francs de matériel de guerre vers les Etats-Unis (image d'illustration).
En 2025, les entreprises suisses ont exporté pour 94,2 millions de francs de matériel de guerre vers les Etats-Unis (image d'illustration).
ATS

Le Conseil fédéral n'autorise plus les exportations de matériel de guerre vers les Etats-Unis en raison de la participation du pays dans le conflit en Iran. Aucune nouvelle demande n'a été approuvée depuis l'escalade du conflit le 28 février.

Keystone-SDA

20.03.2026, 12:20

20.03.2026, 12:42

Le Conseil fédéral a pris cette décision vendredi en raison du droit de la neutralité, indique-t-il dans un communiqué. Et de préciser que les autorisations en cours restent valables, les biens concernés n'étant actuellement pas destinés à des fins militaires. Ces dernières ainsi que les exportations d'autres biens seront toutefois régulièrement réexaminées par un groupe d'experts interdépartemental.

Quant à Israël, le gouvernement rappelle que cela fait déjà plusieurs années que plus aucune exportation définitive de matériel de guerre n'est autorisée vers ce pays. Il en va de même pour l'Iran.

Samedi, le Conseil fédéral avait déjà refusé deux demandes de survol pour des aéronefs militaires américain en raison du droit de la neutralité.

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