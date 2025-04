Droits de douane: le Conseil Fédéral opte pour la prudence malgré la pression politique

Le Conseil fédéral s'est montré prudent jeudi après l'annonce de Donald Trump d'imposer des droits de douane de 31% sur les biens suisses. Il veut d'abord chercher le contact avec Washington et analyser en détail les options. Aucune mesure de rétorsion n'est prévue pour l'instant. Les partis et l'économie somment eux le gouvernement d'agir.

Face aux droits de douane annoncés par Washington, Karin Keller-Sutter et Guy Parmelin privilégient le dialogue pour éviter une escalade, malgré les appels des partis et de l’économie à une réaction rapide. sda

Keystone-SDA ATS

«Le Conseil fédéral est clairement d'avis qu'une escalade n'est pas dans l'intérêt de la Suisse», a avancé la présidente de la Confédération Karin Keller-Sutter jeudi devant les médias. C'est pourquoi le Conseil fédéral «renonce à des contre-mesures directes», a-t-elle précisé.

Pour le ministre de l'économie Guy Parmelin, la décision de Donald Trump est «contre-productive», pour l'économie suisse, mondiale et américaine. Les répercussions seront négatives dans les chaînes d'approvisionnement, et «in fine pour les consommateurs».

La Suisse est un partenaire important des Etats-Unis, a poursuivi le Vaudois. Les entreprises suisses sont des investisseurs importants aux Etats-Unis, en première position dans le domaine de la recherche et 6e de manière générale. Cela permet de créer un demi-million de postes de travail aux Etats-Unis, selon lui.

«Calcul rudimentaire»

Mme Keller-Sutter a regretté que «les Etats-Unis s'écartent davantage du libre-échange et d'un ordre commercial fondé sur des règles». «Nous sommes déçus de la décision des Etats-Unis, même si elle n'est pas une surprise. Un calcul aussi rudimentaire est dommage», a-t-elle déclaré.

Les Etats-Unis mélangent des éléments non pertinents dans le calcul des droits de douane et la décision est «difficilement compréhensible», a appuyé Guy Parmelin. Il s'agit maintenant de comprendre le calcul qui a été fait par Donald Trump et son cercle restreint.

Ces derniers ont pris leurs décisions malgré les explications de la secrétaire d'Etat à l'économie Helene Budliger Artieda. Celle-ci a dit s'être rendue à Washington en mars pour exposer la situation à l'administration qui mettra en oeuvre les mesures.

Jusqu'à présent, il n'y a pas eu de possibilité de nouer des contacts avec les sphères les plus proches du président américain, a précisé la ministre des finances. Cela ne veut toutefois pas dire que ce n'est pas possible.

La Suisse est frappée par des droits de douane particulièrement élevés. Les exportations suisses seront taxées de droits de douane additionnels de 10% à partir du 5 avril, puis de 21% supplémentaires dès le 9 avril.

Ces taxes touchent des produits d'exportation importants comme les machines, les montres et les produits agroalimentaires, comme le café torréfié, le chocolat et le fromage.

Les exportations de l'industrie pharmaceutique ne sont pas touchées actuellement, tout comme l'or, ce qui représente plus de la moitié des exportations helvétiques vers les Etats-Unis, a souligné M. Parmelin.

Agir

Plusieurs partis – Centre, PS, PVL et Vert-e-s – de même qu'economiesuisse appellent le Conseil fédéral à agir et à soigner plus que jamais ses relations avec l'UE.

Pour le PLR, la Suisse doit essayer de négocier des «exceptions». L'UDC croit à «une erreur». Le Centre attend du Conseil fédéral «une analyse approfondie et rigoureuse des conséquences pour notre économie». Pour le PS, le Conseil fédéral doit «agir en étroite concertation avec l'UE». Les Vert-e-s constatent que «la stratégie de séduction de Trump par le Conseil fédéral.

Economiesuisse salue le fait que le Conseil fédéral renonce à des mesures de rétorsion et mise sur une solution négociée avec Washington. Pour l'économie exportatrice suisse, c'est «un coup dur», estime la faîtière, qualifiant les nouveaux tarifs de «nuisibles et injustifiés».

«Une nouvelle escalade du conflit commercial doit absolument être évitée», prévient-elle, à l'instar de l'Union suisse des arts et métiers (Usam), opposée à des mesures de rétorsion. L'Union suisse des paysans (USP) a «pris connaissance avec étonnement» de l'annonce de Donald Trump.

«Pas dramatiser»

Pour l'Union syndicale suisse (USS), «les droits de douane américains sont certes gênants pour l'économie d'exportation suisse, mais il n'y a pas lieu de dramatiser», affirme l'économiste en chef Daniel Lampart.

L'analyse des effets de l'introduction des droits de douane américains de 20% sur les marchandises chinoises en 2018 montre qu'ils ont été payés en grande partie par les Américains, dit-il.

Selon M. Lampart, il serait utile que le franc se déprécie par rapport au dollar. La Banque nationale devrait orienter sa politique monétaire en conséquence, ce qui atténuerait les effets économiques. Il n'y a pas de risque de renchérissement pour la Suisse, assure Daniel Lampart.