  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Votations Le Conseil fédéral opposé à l'initiative sur l'alimentation

ATS

13.8.2025 - 11:44

Le Conseil fédéral recommande le rejet de l'initiative populaire sur l'alimentation. Il estime que les objectifs de l'initiative ne pourraient être atteints qu'avec «des aides substantielles» de l'Etat et que les délais fixés par le texte ne sont pas réalistes.

L'initiative veut réduire la consommation de viande et augmenter la production végétale destinée à l’alimentation humaine (image d'illustration).
L'initiative veut réduire la consommation de viande et augmenter la production végétale destinée à l’alimentation humaine (image d'illustration).
ATS

Keystone-SDA

13.08.2025, 11:44

13.08.2025, 11:54

L'initiative «Pour une alimentation sûre – grâce au renforcement de la production indigène durable, à davantage de denrées alimentaires végétales et à une eau potable propre» (initiative sur l'alimentation) a été déposée le 16 août 2024.

Le texte demande notamment d'encourager la production et la consommation de denrées alimentaires végétales plutôt qu'animales. Il veut également augmenter le degré d'autosuffisance de la Suisse, pour le faire passer de 46% à au moins 70%, préserver les ressources en eau souterraine et promouvoir une agriculture et un secteur agroalimentaire durables.

Forte intervention de l'Etat

Ces exigences doivent être atteintes dans un délai de dix ans. Un délai qui n'est pas réaliste, estime le Conseil fédéral dans un communiqué publié mercredi.

Pour augmenter le taux d'autosuffisance comme exigé par l'initiative tout en respectant les objectifs environnementaux de l'agriculture, il faudrait réduire considérablement la consommation de viande et fortement augmenter la production végétale destinée à l'alimentation humaine. C'est «impossible sans intervention substantielle de l'Etat dans la production et la consommation», écrit le gouvernement.

Le délai fixé dans l'initiative empêcherait en outre l'agriculture et les secteurs qui lui sont liés d'amortir complètement leurs infrastructures existantes. La Confédération devrait alors mettre en place d'importantes aides financières pour garantir un développement socialement acceptable du secteur.

Dans ce contexte, le Conseil fédéral demande au Parlement de rejeter l'initiative sans lui opposer de contre-projet. Il prévoit malgré tout de reprendre «des revendications fondamentales» de l'initiative dans ses travaux sur la politique agricole à partir de 2030 (PA30+). Un sujet sur lequel il se penchera l'année prochaine.

Un changement «urgent»

Pour Pro Natura, «continuer comme avant n'est pas une option». Il faut adapter la politique agricole, affirme l'organisation de défense de l'environnement dans un communiqué, en dénonçant les «contradictions et les mauvaises incitations financières» du système actuel.

A ses yeux, tant l'initiative sur l'alimentation que la PA30+ sont «une chance pour le changement de politique agricole qui s'impose d'urgence».

Les plus lus

Droits de douane : le patron de Swiss a un plan pour faire changer d’avis Donald Trump
Valon Behrami : «Ma tante a dû regarder son mari se faire tirer dessus»
À quoi ressembleront les futurs billets? La BNS soumet 12 propositions au vote
Que doivent finalement payer les consommateurs américains?
Le roi Charles devrait-t-il envoyer Andrew, son frère déchu, en exil?
Un défi inédit pour Granit Xhaka : «Le plus grand de ma carrière»