La Poste devra maintenir l'étendue et la qualité actuelles du service universel. Toutefois, elle pourra demander des modifications de son mandat si certains seuils ne sont pas atteints, par exemple en matière de nombre de lettres traitées. Le Conseil fédéral a ouvert mercredi une consultation à ce sujet.

Au cours des dix dernières années, le volume des lettres a diminué d'un tiers et les versements en espèces au guichet de deux tiers (image d'illustration).

La demande de certains services de La Poste est en forte baisse en raison de la numérisation, rappelle mercredi le gouvernement dans un communiqué. Au cours des dix dernières années, le volume des lettres a diminué d'un tiers et les versements en espèces au guichet de deux tiers.

Cette tendance devrait se poursuivre. La Poste s'attend à ce que d'ici 2030, les envois de lettres reculent encore d'environ 30% et les versements en espèces de quelque 50%. Elle a cherché ces dernières années à répondre à ces défis en développant ses activités commerciales ne relevant pas du service universel. Une évolution critiquée au sein du Parlement et de l’économie.

Le Conseil fédéral entend donc créer de la sécurité juridique concernant les activités du géant jaune. Celui-ci doit pouvoir adapter son offre aux nouvelles habitudes de la population et des entreprises.

Le gouvernement avait déjà défini l'été dernier les grandes lignes de son projet. Il avait approuvé l'intégration de la lettre numérique dans le service postal universel. Introduite en avril, cette offre est facultative. Elle sera inscrite dans la loi.

Seuils fixés

Les nouvelles modifications devraient entrer en vigueur vers 2030. Dans un premier temps, l'offre, l'étendue et la qualité du service universel ne seront pour l’instant pas réduites. Fourni à des prix raisonnables, ce service devra être garanti pour tous les groupes de population et dans toutes les régions du pays. La Poste devra continuer à le financer de manière autonome, sans soutien public.

Toutefois, si la demande dans les domaines des lettres, des colis, des journaux, des périodiques ainsi que des versements en espèces baisse en dessous de certains seuils, le géant jaune pourra déposer une demande d'adaptation de son mandat auprès du Département fédéral de la communication (DETEC). Le Conseil fédéral devra aussi se prononcer, en tenant compte des aspects régionaux ainsi que des besoins de la population et des entreprises.

Un catalogue minimal de prestations relevant du service universel sera défini. La fréquence hebdomadaire de distribution sera revue, de même que le délai d'acheminement des lettres. La Poste devra offrir ces prestations en toutes circonstances, que les seuils soient atteints ou non.

Contrôle des acquisitions

La révision réglemente aussi les activités commerciales du géant jaune en dehors du service universel. Ces activités restent autorisées. Toutefois, les activités supplémentaires devront avoir un lien étroit avec les activités principales et être moins importantes que ces dernières.

Il s'agit en outre de définir les services numériques de la Poste. La réforme instaure aussi une procédure visant à contrôler le respect du but de l'entreprise lors d'acquisitions, par exemple de nouvelles participations dans des entreprises. Les projets d'acquisitions importantes devront être soumis à la Commission fédérale de la poste (PostCom).

La consultation dure jusqu'au 15 octobre.

La Poste satisfaite

Réagissant mercredi dans un communiqué, La Poste a dit soutenir les modifications. Il s'agit d'une «réglementation dynamique» avec des changements progressifs.

Concernant le contrôle des activités commerciales, le géant jaune précise qu'il est important pour lui de disposer d'une marge de manoeuvre entrepreneuriale suffisante.