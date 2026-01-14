Le Conseil fédéral soutient l'organisation des Jeux olympiques d'hiver 2038. Il a mis en consultation mercredi un projet prévoyant une aide financière fédérale de 200 millions de francs maximum.

Le Comité international olympique mène un dialogue privilégié avec la Suisse en vue de l’organisation des Jeux olympiques et paralympiques d’hiver 2038. Cette procédure permet à la Suisse d’élaborer sans concurrence jusqu’à fin 2027 un dossier pour l’organisation des compétitions (archives). ATS

Keystone-SDA ATS

Aux yeux du gouvernement, un tel événement international offre de grandes opportunités. Et de citer notamment le développement du sport, les innovations techniques, la promotion de la cohésion sociale, la création de valeurs pour le tourisme à long terme et l'image positive de la Suisse.

La Suisse devrait devenir le premier «pays hôte» de l'histoire du mouvement olympique. Les Jeux se dérouleront de manière décentralisée, dans les quatre régions linguistiques. Aucune nouvelle construction ne sera réalisée. Si le dossier helvétique répond aux exigences du CIO, la Suisse se verra attribuer l'organisation des Jeux.