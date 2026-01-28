Crans-Montana : le Conseil fédéral veut aussi une enquête approfondie

Le Conseil fédéral s'est exprimé pour la première fois en tant que collège sur le drame de Crans-Montana. Par la voie de sa porte-parole, il s'est dit profondément bouleversé. Il partage également la demande d'une enquête approfondie formulée par l'Italie.

L'Office fédéral de la justice a examiné la demande de l’Italie et l’a transmise au Ministère public valaisan le 14 janvier pour exécution (archives). KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Le Conseil fédéral s'efforce d'exprimer sa sympathie aux victimes et à leurs proches et d'aider l'ensemble du pays à surmonter le choc et le deuil. Le gouvernement suit de près l'évolution de la situation et est régulièrement informé de l'avancement des travaux.

Il comprend aussi le choc que cette catastrophe a provoqué en Italie. Il partage la demande d'une enquête approfondie et professionnelle sur les causes et les responsabilités de l'accident.

Comme des citoyens italiens ont été touchés par l'incendie, la justice italienne doit impérativement ouvrir une procédure pénale. Une demande d'entraide judiciaire a été adressée à la Suisse. L'Office fédéral de la justice l'a examinée et transmise au Ministère public valaisan le 14 janvier pour exécution. Celui-ci se prononcera d'ici la fin de la semaine, a précisé Nicole Lamon devant les médias à Berne.

Les équipes communes d'enquêtes sont une pratique courante dans les procédures complexes. Elles permettent un traitement efficace des affaires pénales.