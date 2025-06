Le Conseil fédéral a revu sa stratégie d'armement pour sortir la Suisse de son isolement. Ici, le ministre de la défense Martin Pfister, en charge du dossier (archives). ATS

La défense suisse doit sortir de son isolement. Le Conseil fédéral a adopté vendredi une stratégie comprenant différentes mesures de coopération avec le reste de l'Europe pour son armement.

La Suisse est particulièrement isolée depuis qu'elle s'est opposée à la réexportation de matériel de guerre vers l'Ukraine, rappelle le gouvernement dans un communiqué. Le pays n'est «plus perçu comme un partenaire fiable par les Etats européens, qui ont désormais tendance à l'exclure de leurs projets d'acquisition et de leurs chaînes d'approvisionnement».

Une réorientation de la politique d'armement s'impose donc. La Suisse doit d'une part renforcer son autonomie en achetant davantage indigène et en investissant dans la recherche. Le but est de devenir plus attractif auprès des autres Etats, selon le gouvernement.

Le pays doit d'autre part s'ouvrir davantage au reste du continent, en harmonisant son matériel avec ses voisins et en facilitant les exportations notamment.