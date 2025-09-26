  1. Clients Privés
Deux variantes en consultation Le Conseil fédéral veut taxer davantage les véhicules électriques

ATS

26.9.2025 - 14:00

Les véhicules électriques doivent être davantage taxés dès 2030. Le Conseil fédéral a mis en consultation vendredi deux variantes d'impôts – l'un sur le nombre de kilomètres parcourus, l'autre sur l'électricité – pour continuer de financer les routes en Suisse.

Une taxe sur l'électricité consommée figure parmi les deux variantes mises en consultation (image d'illustration).
Une taxe sur l'électricité consommée figure parmi les deux variantes mises en consultation (image d'illustration).
ATS

Keystone-SDA

26.09.2025, 14:00

26.09.2025, 15:40

Cette nouvelle taxe doit permettre de compenser le manque à gagner que l'émergence des voitures électriques engendre sur l'impôt sur les huiles minérales, a indiqué le Conseil fédéral. Cette taxe alimente les fonds prévus pour l'entretien des routes.

Les détenteurs de véhicules électriques ne paient pas d'impôt équivalent. Or, il est juste que tous les usagers de la route payent pour cette infrastructure, a déclaré le ministre de l'environnement et des transports Albert Rösti face à la presse.

«Fausse route» ou voie de la «raison»?. La taxe sur les voitures électriques divise

«Fausse route» ou voie de la «raison»?La taxe sur les voitures électriques divise

Le gouvernement propose deux alternatives. L'une consiste à imposer le nombre de kilomètres parcourus. Plus le véhicule sera lourd, plus le tarif sera élevé. Le tarif moyen pour une voiture sera de 5,4 centimes/km. L'autre prévoit une taxe sur l'électricité utilisée pour recharger le véhicule. L'impôt, dont le tarif s'élèvera à 22,8 centimes/kWh indépendamment du genre de véhicule, sera perçu aux stations de recharge.

La loi sur le CO2 «pas oubliée»

L'impôt doit entrer en vigueur en 2030, date d'ici laquelle le pays doit également parvenir à réduire de moitié ses émissions de gaz à effet de sphère. «Nous n'oublions pas cet objectif», a déclaré M. Rösti. Si les usagers devaient acheter moins de voitures électriques dès 2030, des mesures incitatives pourraient être mises en place via la loi sur le CO2, a-t-il dit. Il s'attend aussi à une baisse des prix des voitures électriques d'ici là.

Les revenus générés par l'impôt seront affectés de la même manière que l'impôt sur les huiles minérales, soit à deux fonds prévus pour les infrastructures routières et les transports publics ainsi qu'au budget général de la Confédération. En 2024, l'impôt sur les huiles minérales a généré 4,3 milliards de francs.

La consultation court jusqu'au 9 janvier. La population devra ensuite se prononcer. M. Rösti s'est montré optimiste. «Un détenteur d'un véhicule à essence ou à diesel qui veut passer à l'électrique paiera un impôt équivalent dans les deux cas. Cela ne change donc pratiquement rien», a-t-il déclaré.

Marché en recul en Suisse

Les propriétaires de véhicules électriques doivent déjà payer un impôt unique depuis 2024. Il s'élève à 4%, comme pour les autres véhicules. Les voitures électriques étaient exonérées de cette taxe depuis son instauration en 1997, car le but à l'époque était de favoriser le développement de la mobilité électrique.

Demande moins forte que prévu. Voitures électriques: VW suspend la production dans deux usines

Demande moins forte que prévuVoitures électriques: VW suspend la production dans deux usines

Pour la première fois depuis plusieurs années, le marché de la voiture électrique a reculé en Suisse en 2024. Pas plus de 19,3% des véhicules neufs vendus étaient entièrement électriques, contre 20,9% en 2023. Le marché mondial a lui explosé avec une hausse de 25%.

