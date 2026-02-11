  1. Clients Privés
D’ici la fin du mois Le Conseil fédéral veut une loi urgente pour les victimes de Crans

ATS

11.2.2026 - 12:24

Le Conseil fédéral veut apporter rapidement une aide aux victimes de Crans-Montana. Il a chargé mercredi le Département fédéral de justice et police d'élaborer une loi en ce sens d'ici à la fin du mois. Il demande au Parlement de la déclarer urgente.

Des frais importants sont à prévoir suite au drame de Crans-Montana qui a fait 41 morts et 115 blessés le 1er janvier.
ATS
ATS

Keystone-SDA

11.02.2026, 12:24

11.02.2026, 12:30

Le gouvernement demande à l'Assemblée fédérale d'agender les débats à la session de mars et de déclarer la loi urgente, indique-t-il dans un communiqué.

Le soutien de la Confédération, qui n'est pas encore chiffré, complètera les aides cantonales et des assurances. Le système actuel est limité en cas d'événements extraordinaires faisant beaucoup de victimes.

Incendie de Crans-Montana. Jacques Moretti face aux parties civiles et au regard d'une mère dévastée

Incendie de Crans-MontanaJacques Moretti face aux parties civiles et au regard d'une mère dévastée

Le patrimoine des responsables et leur couverture de responsabilité civile ne suffisent souvent pas à couvrir les besoins des victimes et les procédures judiciaires sont longues. Une inégalité de traitement avec les victimes qui ne sont pas assurées en Suisse est aussi à craindre.

