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«Discussions directes» Le Conseil fédéral à Estavayer-le-Lac pour sa séance extra-muros

ATS

22.4.2026 - 09:41

Le Conseil fédéral s'est délocalisé mercredi à Estavayer-le-Lac (FR) pour sa séance annuelle extra-muros. Le gouvernement siège en matinée au château de Chenaux, avant une rencontre avec la population vers midi.

Guy Parmelin, ici avec le président du gouvernement fribourgeois Philippe Demierre, s'est exprimé mercredi matin devant les médias à son arrivée à Estavayer.
Guy Parmelin, ici avec le président du gouvernement fribourgeois Philippe Demierre, s'est exprimé mercredi matin devant les médias à son arrivée à Estavayer.
ATS

Keystone-SDA

22.04.2026, 09:41

22.04.2026, 10:00

Depuis 2010, c'est la 21e fois que les sept sages tiennent leur séance hebdomadaire hors du Palais fédéral. «Une tradition bien établie» qui permet d'aller «là où les gens vivent» et de mener «des discussions directes» avec la population, a relevé Guy Parmelin, lors d'un bref point presse à son arrivée dans la cité broyarde.

Le président de la Confédération a expliqué qu'il n'avait pas de lien particulier avec Estavayer, mais qu'il avait répondu favorablement à une invitation du Canton de Fribourg pour organiser cette séance.

Accompagné du président du Conseil d'Etat fribourgeois Philippe Demierre, le Vaudois en a profité pour plaisanter sur cette enclave en terre vaudoise qu'il faudrait «essayer de conquérir.»

Normalité mise à mal

Guy Parmelin s'est aussi souvenu de sa première séance extra-muros en tant que président, en 2021 à Lucerne. Le Covid-19 sévissait encore et le Vaudois s'est rappelé avoir évoqué «un retour à la normalité». Une normalité qui, au vu des événements des derniers mois en Suisse et dans le monde, «n'existe plus», a-t-il reconnu.

Le chef du Département de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR) a toutefois appelé à la résilience. Et de prendre en exemple le château de Chenaux qui, depuis sa construction en 1284 par Pierre d'Estavayer, est toujours là après avoir «surmonté bien des bouleversements».

Autre côté du lac

Après sa séance de travail mercredi matin, le Conseil fédéral rencontrera durant une heure la population sur la place de Moudon, en vieille ville. Il partagera ensuite un repas avec le Conseil d'Etat fribourgeois, le préfet du district et le syndic d'Estavayer.

Hormis en 2020 en pleine pandémie, le gouvernement a tenu chaque année au moins une séance extra-muros. L'an dernier, il avait siégé de l'autre côté du lac de Neuchâtel, en ville de Neuchâtel.

Il n'était plus, en revanche, revenu sur sol fribourgeois depuis 2015 et une escapade à Fribourg. Parmi ses derniers déplacements en date figurent également Aarau, Winterthour (ZH), Müstair (GR) ou encore Meyrin (GE).

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