Le Conseil fédéral a appris avec «consternation» la terrible tragédie de l'incendie d'un bar à Crans-Montana. Le drame a fait plusieurs dizaines de morts et une centaine de blessés.

Crans-Montana : des dizaines de morts dans l’incendie d’un bar «Plusieurs dizaines» de personnes sont «présumées décédées» après l'incendie qui a ravagé le bar «Le Constellation» dans la nuit de Nouvel An à Crans-Montana. 01.01.2026

Keystone-SDA ATS

«Ce qui devait être un moment de joie s'est mué, le premier jour de l'an à Crans-Montana, en un deuil qui touche tout le pays et bien au-delà», écrit le président de la Confédération Guy Parmelin sur la plateforme X.

«Les pensées du Conseil fédéral vont aux victimes, aux blessés et à leurs proches, à qui il adresse par ma voix ses sincères condoléances», a ajouté le conseiller fédéral.