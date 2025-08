Face à la menace d'une hausse des droits de douane américains sur les produits suisses, le Conseil fédéral prévoit une réunion de crise. Le PS demande une réorientation de la politique étrangère.

Après le coup de massue tarifaire du président américain Donald Trump, le Conseil fédéral doit discuter de la suite des événements. Bundesrat

Samuel Walder

Le Conseil fédéral est sous pression pour réagir rapidement aux augmentations des droits de douane annoncées par les Etats-Unis. Une réunion de crise par vidéoconférence doit avoir lieu lundi pour discuter des mesures possibles, comme l'écrit le «Tages Anzeiger». Le Secrétariat d'Etat à l'économie (Seco) a déjà prévu une réunion avec des représentants de l'économie lundi matin pour discuter de la situation.

L'annonce des Etats-Unis d'augmenter les droits de douane sur les produits suisses à 39% a suscité l'inquiétude en Suisse. Le temps presse, car les droits de douane pourraient entrer en vigueur dès le 7 août. De nombreuses entreprises suisses ne pourraient alors plus exporter leurs produits vers les Etats-Unis, ce qui aurait des conséquences économiques considérables.

Critique de la stratégie suisse

La ministre des Finances Karin Keller-Sutter avait d'abord tenté d'apaiser la situation, mais l'urgence de la situation s'est rapidement imposée. Le Conseil fédéral prévoit désormais de discuter, lors d'une séance extraordinaire, des éventuelles mesures diplomatiques à prendre pour éviter les hausses de droits de douane.

Le PS critique vivement la stratégie adoptée jusqu'à présent par la Suisse dans ses relations avec les Etats-Unis. La coprésidente Mattea Meyer demande une collaboration plus étroite avec l'UE et reproche à la présidente de la Confédération Karin Keller-Sutter de s'être trop liée aux Etats-Unis. Meyer souligne que l'UE est un partenaire plus fiable et demande une réorientation de la politique étrangère.

Allégement fiscal à cause de la politique douanière ?

Le parti du centre demande également des mesures. La conseillère nationale Elisabeth Schneider-Schneiter propose la mise en place d'une taskforce afin de trouver des solutions avec les entreprises concernées. Le président du parti Matthias Bregy suggère d'examiner d'éventuelles contre-mesures, telles que des contre-taxes sur les produits américains.

L'impact économique des hausses de droits de douane pourrait être considérable. Les économistes mettent en garde contre une possible récession si l'on ne parvient pas à éviter les droits de douane. Le Conseil fédéral est confronté au défi d'agir rapidement et efficacement pour protéger les intérêts de l'économie suisse.

Les discussions sur l'augmentation des droits de douane ont également déclenché un débat sur l'impôt minimum de l'OCDE. Le parti du centre demande au Conseil fédéral d'examiner s'il serait judicieux de suspendre ou de réduire cet impôt afin de soulager l'industrie d'exportation.