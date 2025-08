«Seul, le Conseil fédéral ne peut rien obtenir de Washington»

La Suisse risque d'être dans le collimateur des droits de douane punitifs de Donald Trump. La présidente de la Confédération Keller-Sutter se bat aujourd'hui à Washington pour des dizaines de milliers d'emplois suisses.

L'économie suisse a aujourd'hui les yeux rivés sur Washington : que vont obtenir Guy Parmelin et Karin Keller-Sutter aujourd'hui ? KEYSTONE

Le président américain Donald Trump menace d' imposer des droits de douane punitifs de 39% sur les produits suisses

La présidente de la Confédération Keller-Sutter et le ministre de l'économie Parmelin se sont donc rendus en toute hâte à Washington.

Ils rencontrent aujourd'hui le secrétaire d'État américain Rubio. La rencontre à Washington est prévue à 16h15, heure suisse. Montre plus

Aujourd'hui pourrait être un jour fatidique pour l'économie suisse. La raison: le président américain Donald Trump menace d'imposer des droits de douane punitifs de 39 pour cent sur les produits suisses. Ironie du calendrier, c’est le 1er août, jour de la fête nationale, que Trump a annoncé cette mesure.

Afin d'éviter le pire, la présidente de la Confédération Karin Keller-Sutter (PLR) et le ministre de l'économie Guy Parmelin (UDC) se sont envolés hier à la dernière minute pour Washington. A cette occasion, les autorités se sont montrées remarquablement peu locasses. Même pour les questions les plus simples, aucune information n'a été communiquée sur l'heure de décollage de l'avion gouvernemental, ni sur l'heure d'atterrissage de la délégation suisse aux Etats-Unis.

Pourtant, les données de vol peuvent être consultées publiquement : Keller-Sutter et Parmelin ont décollé mardi à 13h15 de l'aérodrome militaire de Dübendorf (ZH). Ils ont atterri à 20h53 heure suisse (14h53 heure locale) à l'aéroport de Dulles près de Washington.

Le Conseil fédéral ne communique que les «développements pertinents»

Depuis, une nuit s'est écoulée des deux côtés de l'Atlantique. Pour Keller-Sutter, il s'agit probablement de la nuit la plus éprouvante depuis la crise de Credit Suisse en mars 2023. Ce mercredi, elle a son rendez-vous le plus important : A 16h15, heure suisse, elle rencontrera le secrétaire d'Etat américain Marco Rubio. Il est prévu que l’entretien dure une heure.

Berne n'a pas non plus fait de communication officielle à ce sujet. Ce n'est qu'en jetant un coup d'œil à l'agenda public de Rubio au Département d'État américain que le rendez-vous a été révélé. Keller-Sutter et Parmelin s'en tiennent donc à ce qu'ils ont annoncé : «Le Conseil fédéral communiquera dès qu'il y aura des développements pertinents pour le public».

La présidente de la Confédération Karin Keller-Sutter rencontre aujourd'hui le ministre américain des Affaires étrangères Marco Rubio. (photo d'archives) KEYSTONE

L'intérêt pour ce voyage est néanmoins grand. Dans l'économie suisse aussi, la sonnette d'alarme est tirée. Plusieurs associations professionnelles avertissent que des dizaines de milliers d'emplois seraient en danger si le «marteau des droits de douanes» devait tomber.

Rubio prend plus de temps pour le ministre des Affaires étrangères de Serbie

Ce qui est frappant : Après la rencontre avec Keller-Sutter, Rubio a immédiatement le rendez-vous suivant : il reçoit le ministre des Affaires étrangères de Serbie, Marko Đurić. Alors qu'il n'y aura pas de conférence de presse pour la rencontre avec la Suisse, Rubio répond aux questions des médias après l'entretien avec Đurić.

Cela soulève des questions. La Serbie est également concernée par les droits de douane américains, mais avec un taux de 35%. C'est également élevé, mais moins que les 39% pour les produits suisses. Mais les exportations de la Serbie vers les Etats-Unis ne valent guère la peine d'être comparées à celles de la Suisse. Les médias serbes ont donc accordé peu d'attention à la rencontre avec Rubio.

Le Conseil fédéral reste dans le cadre du mandat de négociation défini

Pendant ce temps, à Berne, il y a de la tension dans l'air. Lundi soir, le Conseil fédéral a informé la Commission de politique extérieure du Conseil national de la marche à suivre: on s'en tiendra au mandat de négociation existant. Le Conseil fédéral n'a pas donné d'autres détails.

C'est ce que confirme le conseiller national PS Fabian Molina à blue News. Le conseiller national PLR Laurent Wehrli propose une classification au journal romand «Le Temps» : «Cela offre une certaine liberté».

Wehrli y a également exprimé ce qui serait juridiquement envisageable dans la situation actuelle : «On pourrait par exemple - sous réserve de l'approbation parlementaire - laisser entrevoir l'achat d'énergie ou d'armement américain. Peut-être faut-il parler la langue de Donald Trump pour que notre message passe. La Suisse ne fonctionne certes pas ainsi - nos déclarations sont fiables - mais dans les négociations, ce qui compte aussi, c'est d'être entendu».

Schneider-Schneiter : «Devrait soutenir la délégation de négociation»

Molina se montre moins optimiste : «Je crains que le Conseil fédéral ne puisse plus rien obtenir à Washington. La stratégie consistant à négocier seul était vouée à l'échec dès le départ».

Il demande au contraire une approche plus dure : «La Suisse doit déposer plainte auprès de l'OMC, décider de contre-mesures ciblées, soutenir les entreprises concernées et mettre en vigueur les accords de l'UE. Se rendre maintenant encore plus dépendant des Etats-Unis serait extrêmement dangereux».

La conseillère nationale du centre Elisabeth Schneider-Schneiter n'est guère favorable à cette demande d'escalade. «Ce n'est pas le moment de formuler de telles exigences. Nous devrions plutôt soutenir la délégation de négociation», a déclaré la conseillère nationale de Bâle-Campagne quelques heures avant la rencontre.

