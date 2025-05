Les apprentis et travailleurs de moins de 30 ans doivent bénéficier de deux semaines de congé non payé, au lieu d'une seule, pour s'engager bénévolement dans des activités de jeunesse extrascolaires. Le Conseil fédéral a ouvert mercredi une consultation en ce sens.

Le congé-jeunesse permet par exemple de s'engager dans les scouts (image d'illlustration). ATS

Keystone-SDA ATS

L'engagement bénévole des adolescents et des jeunes adultes est un pilier important des activités de jeunesse extrascolaires en Suisse, estime le gouvernement dans un communiqué. Sur demande du Parlement, il propose de doubler la durée possible du congé-jeunesse. Actuellement, il est possible de demander une semaine par an.

En outre, le congé-jeunesse ne doit plus être restreint aux activités effectuées au sein d'associations, mais aussi pouvoir être utilisé pour les animations enfance et jeunesse en milieu ouvert. Par exemple, une personne souhaitant s'engager dans un centre de jeunesse pourra bénéficier d'un congé-jeunesse.

Les activités de jeunesse extrascolaires bénéficient tout autant aux travailleuses et travailleurs qui s'engagent bénévolement qu'aux enfants et aux jeunes, selon le Conseil fédéral. Le congé-jeunesse, essentiel pour de nombreuses organisations de jeunesse en Suisse, contribue au développement personnel et à la cohésion sociale.

Durant ce congé, les bénévoles peuvent exercer des fonctions de direction, d'encadrement ou de conseil dans des organisations du domaine social ou culturel. Le Conseil fédéral cite le sport, la santé, l'environnement, la culture, ainsi que les scouts, les samaritains, des organisations religieuses, des partis politiques ou des syndicats. Les organisations commerciales en sont exclues. La consultation dure jusqu'au 18 septembre.