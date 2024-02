Le Conseil fédéral veut 2,2 milliards de francs pour la protection de l'environnement. Il a transmis mercredi au Parlement son message sur les crédits d'engagement pour la période 2025 à 2028.

Le Conseil fédéral demande deux milliards de francs pour protéger l'environnement, notamment les forêts (archives). ATS

La manne est destinée à la préservation de l'environnement, à la conservation de la biodiversité et à la protection de la population contre les dangers naturels, précise le gouvernement dans un communiqué.

Les domaines protection contre les crues (481 millions), forêts (451 millions de francs), stations d’épuration des eaux usées (450 millions) et nature et paysage (384 millions) se taillent la part du lion parmi les crédits prévus. Suivent la protection contre les dangers naturels (153 millions), la revitalisation des eaux (146 millions), la protection contre le bruit (102 millions), les animaux sauvages et la chasse (32 millions), ainsi que l'assainissement des débits résiduels (8 millions).

Crues et eaux usées

Concernant la protection contre les crues, le plus grand projet individuel, à savoir la troisième correction du Rhône, est piloté au moyen de crédits d’engagement propres, soumis séparément au Parlement, précise le Conseil fédéral. Le projet de protection contre les crues du Rhin alpin est un autre projet d'envergure bénéficiant de crédits séparés. Il est mis en oeuvre avec l'Autriche, à la frontière suisse, et doit donc être réglé séparément par un traité international.

Le gouvernement prévoit aussi un crédit nettement supérieur à celui de la période précédente (300 millions) concernant le soutien aux stations d'épuration (450 millions). Un nombre bien plus élevé de projets est planifié pour la période 2025-2028 que durant la période précédente, dont plusieurs grands projets en Suisse alémanique.

Le crédit pour les animaux sauvages et la chasse prévoit désormais un focus sur le loup, sous la forme d'aides financières aux cantons pour la surveillance des populations de ce canidé et pour la mise en oeuvre de mesures permettant leur gestion.

Contrats avec les cantons

Ces moyens financiers sont utilisés dans le cadre de contrats conclus entre la Confédération et les cantons pour une durée de quatre ans. Dans ces conventions-programmes, la Confédération négocie avec les cantons des objectifs dans différents domaines environnementaux. Elle octroie aux cantons des contributions financières en vue de la réalisation des objectifs fixés.

Les mesures prises dans le domaine de l’environnement peuvent profiter à l’ensemble des régions du pays d'un point de vue tant écologique qu'économique. De nombreux projets relevant de la politique fédérale et cantonale en matière d'environnement sont mis en oeuvre dans le cadre des conventions-programmes dans tous les cantons, ce qui permet aussi de renforcer l’économie locale, fait encore valoir le gouvernement.

Les crédits d'engagement pour l'environnement ont jusqu'à présent été soumis au Parlement avec le message concernant le budget. Etant donné qu’ils avoisinent les 2 milliards de francs, ils devront dorénavant être débattus sur la base d’un message séparé, à l’instar des arrêtés financiers pluriannuels sur l'agriculture ou la formation et la recherche.

Les moyens demandés tiennent compte de la coupe transversale prévue par le Conseil fédéral.

nipa, ats