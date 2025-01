Le Conseil fédéral veut économiser gros : voici comment il compte s’y prendre

PriDino63 Bonne idée!

Taxer les retraites, les 3e piliers! Les travailleurs, les citoyens qui galèrent, payent le moindre centimes réclamés. Tout va bien.

Il y a d'autres solutions de bon sens (mais insoumises à la "doxa" médiatico-politique). Laissez libre cours à votre imagination...et votons courageusement, au lieu de pleurnicher sur des mesures pŕévisibles.

Cernunnos La Confédération ne sait pas se gérer et planifie un plan d'austérité. Jusque là c'est logique. Mais augmenter les taxes que nous payons pour qu'elle puisse économiser. Là , c'est un peu facile. C'est comme si nous, pour arriver à tourner, nous allons faire nos commissions et demandons aux divers commerçants de baisser tous les prix pour qu'on arrive à boucler notre budget. C'est-à -dire faire supporter aux autres ce que nous n'arrivons plus à supporter. Est-ce logique ? Quand on n'arrive plus à gérer, les autres peuvent nous donner des conseils de gestion et non supporter à notre place notre mauvaise gestion surtout avec les hauts salaires de la Confédération. Là qu'il faut serrer la vis !!!

MAHLTIFERNO Il s’agit de 8 mesures ou de 4 x 2 ….. Vous devriez revoir et relire vos articles 🙏

Cernunnos Quand au Moyen-Age, un seigneur avait une vie très onéreuse, il augmentait systématiquement les impôts et taxes de son peuple, qui soit-dit en passant gagnait déjà moins que lui en travaillant plus. On est au XXIe siècle, les seigneurs ont disparu mais l'élite politique qui nous dirige maintient le même système. On n'a rien inventé et rien n'a évolué. Juste les mots sont différents mais le fonctionnement est identique. Pour la Confédération, une poule doit pondre 4 oeufs par jour et on continue de traire la vache à lait que sont les citoyens afin de rééquilibrer un budget mal gérer au lieu de faire des efforts de gestion et non de chercher des nouvelles sources de fonds.

HarleyDave69 Le Conseil Fédéral devrait être appelé autrement car ce n'est pas du conseil qu'il fédère mais une preuve de totale ingérence fédérale. Pourquoi ? Parce que se prétendant prendre en charge ses administrés pour leur offrir bonheur et dignité il se trompe complètement d'objectif : la santé publique ! Pour être en meilleure santé il suffit de jeûner = drastiquement moins manger (surtout des aliments nocifs principalement industriels) et, étant moins malades, économiser sur les frais médicaux et pharmaceutiques. Donc il suffirait de taxer les aliments et les médicaments et les assurances maladies (qui ne font pas leur job santé mais celui immobilier !?!). Problème : les lobbies, solution: nous.