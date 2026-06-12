  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Mondial 2026
  4. Foot
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Autres
  8. Sport TV
  1. Foot
  2. Mondial 2026
  3. Super League
  4. Challenge League
  5. Champions League
  6. Bundesliga
  7. Premier League
  8. Serie A
  9. LaLiga
  10. Ligue 1
  11. Europa League
  12. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Proche-Orient Le Conseil fédéral veut interdire le Hezbollah après le Hamas

ATS

12.6.2026 - 11:34

Après le Hamas, le Hezbollah doit être interdit en Suisse. Le Conseil fédéral a mis vendredi en consultation un projet en ce sens jusqu'au 5 octobre. L’interdiction vise aussi les organisations servant de couverture au mouvement chiite, allié de l'Iran.

Le Conseil fédéral veut interdire le Hezbollah en Suisse (archives).
Le Conseil fédéral veut interdire le Hezbollah en Suisse (archives).
ATS

Keystone-SDA

12.06.2026, 11:34

12.06.2026, 11:52

Le projet du Conseil fédéral répond à un mandat du Parlement. Il complète la loi qui interdit déjà depuis 2024 le Hamas. Il est non seulement prévu d'interdire ces deux mouvements, mais aussi les organisations leur servant de couverture, celles qui en émanent ainsi que les organisations et groupements qui agissent sur leur ordre ou en leur nom.

Organisation islamiste radicale, le Hezbollah constitue une force politique et paramilitaire au Liban, à partir duquel il envoie depuis des années des roquettes sur le nord d’Israël, rappelle le gouvernement.

Après l’attaque terroriste du 7 octobre 2023, au cours de laquelle près de 1200 personnes ont été tuées en Israël, le Hezbollah s’est solidarisé avec le Hamas et a intensifié ses actions contre l'Etat hébreu.

Les plus lus

Bolide venant de Suisse intercepté à la douane : la facture va être salée
Un serpent géant dévore une femme sous les yeux de son mari
Le mpox gagne du terrain en Suisse romande et change de visage
Stade plein selon la FIFA, tribunes clairsemées à l'écran: qui croire ?
Tout le monde se l’arrache ! Cette actrice secoue le cinéma français
Donald Trump prend une décision polémique !