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«Crime contre l'humanité Le Conseil national reconnaît la persécution des Yéniches

ATS

27.4.2026 - 18:53

Le Conseil national reconnaît la persécution subie par les Yéniches et les Manouches/Sintés en Suisse. Il a adopté lundi, par 100 voix contre 67 et 20 abstentions, une déclaration qualifiant de crime contre l'humanité les actes perpétrés sur ces communautés.

Après le Conseil fédéral, le National a à son tour reconnu le crime contre l'humanité perpétré sur les communautés yéniches et manouches/sintés en Suisse (image d'illustration).
Après le Conseil fédéral, le National a à son tour reconnu le crime contre l'humanité perpétré sur les communautés yéniches et manouches/sintés en Suisse (image d'illustration).
ATS

Keystone-SDA

27.04.2026, 18:53

27.04.2026, 19:02

Le texte vise à contribuer au travail de mémoire touchant à une période très sombre de l'histoire suisse. Le Conseil fédéral avait déjà reconnu ce c il y a un an.

«Il appartient à notre Parlement de faire de même pour que ce pan de notre histoire ne se répète plus jamais», a déclaré Vincent Maitre (Centre/GE) pour la commission. La fondation Pro Juventute, à l'origine du programme «Oeuvre des enfants de la grand-route» au XXe siècle, a retiré entre 1926 et 1973 des enfants aux gens du voyage.

Des organisations caritatives religieuses ont également participé à ces actes. Les enfants ont été placés dans des foyers, des familles d'accueil, des asiles psychiatriques et des prisons.

On estime à 2000 le nombre d'enfants concernés. Des adultes ont aussi été mis sous tutelle, placés dans des institutions, interdits de mariage ou stérilisés de force.

L'UDC et une partie de la droite était contre. Elles n'ont pas été suivies.

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