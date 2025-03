Martin Pfister, Zuger Regierungsrat und Bundesratskandidat von Die Mitte, posiert fuer ein Portrait, am Donnerstag, 5. Februar 2025 anlaesslich einer Medienkonferenz zu seiner Kandidatur in der Rathaus-Schueuer in Baar, Kanton Zug. (KEYSTONE/Michael Buholzer)

KEYSTONE