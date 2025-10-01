  1. Clients Privés
Sondage Le conseiller fédéral le plus populaire est connu

ATS

1.10.2025 - 06:00

Selon un sondage publié mercredi par Tamedia et «20 Minuten», le ministre de la défense Martin Pfister est désormais le conseiller fédéral le plus populaire en Suisse. Il est suivi en deuxième position par le ministre de l'économie Guy Parmelin

Selon un sondage, le conseiller fédéral Martin Pfister est le plus populaire des ministres au sein de la population suisse (archives).
Selon un sondage, le conseiller fédéral Martin Pfister est le plus populaire des ministres au sein de la population suisse (archives).
ATS

Keystone-SDA

01.10.2025, 06:00

01.10.2025, 07:01

Le plus jeune et le plus ancien parmi les membres du Conseil fédéral occupent ainsi les premières places. Comme il y a deux ans, le ministre de l'énergie Albert Rösti arrive en troisième position.

La présidente de la Confédération Karin Keller-Sutter doit se contenter de la quatrième place. Les places cinq à sept sont occupées par le ministre de la justice Beat Jans, la ministre de l'intérieur Elisabeth Baume-Schneider et le ministre des affaires étrangères Ignazio Cassis.

Dans l'ensemble, la satisfaction à l'égard de l'exécutif suisse a diminué. La popularité des différents conseillers fédéraux a également baissé, selon le sondage. Pour cette enquête, l'institut de recherche Leewas a interrogé 14'775 personnes dans toute la Suisse en septembre, pour le compte de «20 Minuten» et Tamedia.

