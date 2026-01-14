Malade cette semaine, le ministre Albert Rösti a annulé plusieurs rendez-vous, sans pour autant disparaître des radars. Comment le gouvernement suisse fonctionne quand l’un de ses sept membres tombe malade. blue News vous explique...

Le Conseil fédéral suisse n'est pas épargné par les maladies du quotidien. Keystone

Petar Marjanović Petar Marjanović

Pas le temps ? blue News résume pour toi Le conseiller fédéral Albert Rösti a annulé plusieurs rendez-vous cette semaine en raison d’une gastro-entérite.

Deux apparitions médiatiques liées aux votations populaires ont été reportées à la semaine prochaine.

Malgré la maladie, il reste joignable et a participé aujourd’hui à la séance du Conseil fédéral depuis son domicile. Montre plus

Selon des rapports datant de lundi matin, le chef du Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication Albert Rösti a d'abord dû annuler tous ses rendez-vous.

Mercredi, son département a fait savoir qu'une grippe gastro-intestinale l'avait affecté plus fortement que prévu. Il ne pourra donc pas honorer d'autres engagements jusqu'à la fin de la semaine.

Cela concernait notamment deux conférences de presse sur les votations populaires à venir : Rösti devait expliquer cette semaine la position du Conseil fédéral sur l'initiative SSR ainsi que sur l'initiative pour un fonds climatique. Les deux rendez-vous ont été reportés à la semaine prochaine.

Rösti n'est pas seul à être malade ces jours-ci. Selon les données de l'Office fédéral de la santé publique, l'épidémie de grippe est en cours. De nombreuses personnes consultent actuellement un médecin pour cause de fièvre, de toux ou de rhume. Un nombre non négligeable d'entre eux restent à la maison par mesure de précaution, afin de se ménager et de ne pas contaminer les autres.

Le conseiller fédéral Albert Rösti a dû annuler plusieurs rendez-vous cette semaine. Keystone

Un certificat médical pour les conseillers fédéraux ?

Les conseillers fédéraux sont considérés comme des magistrats et non comme des employés. Leurs droits et obligations ne sont pas régis par contrat, mais par des lois et des ordonnances. Dans le recueil des dispositions du Conseil fédéral (aide-mémoire), on peut lire par exemple : "Les membres du Conseil fédéral doivent en principe toujours être atteignables".

«Les membres du Conseil fédéral doivent en principe toujours être joignables.»

"Tous ont leurs tâches et les accomplissent de manière autonome". Chaque détail ne doit pas être décidé personnellement par le Conseil fédéral, ce sont les cadres des offices spécialisés qui s'en chargent. "Un conseiller fédéral peut compter sur son personnel pour assurer ses arrières en cas de problème", explique un employé de la Confédération.

En conséquence, lorsqu'un conseiller fédéral ne peut pas se rendre à un rendez-vous, un remplacement est organisé. Si un dossier doit être représenté dans une commission parlementaire, un directeur d'office peut également s'en charger. Dans la pratique, cela pose rarement problème, car les points de vue et les contextes sont convenus et documentés suffisamment tôt.

Martin Pfister est prévu comme suppléant

Les décisions qui ne peuvent être prises que par un membre du Conseil fédéral, comme les décisions formelles, sont plus complexes.

Si de telles décisions ne peuvent pas être reportées, la suppléance entre en jeu. Chaque membre du gouvernement national a désigné un remplaçant qui intervient en cas de besoin.

Dans le cas du ministre des Transports et de l'Environnement Rösti, le ministre de la Défense Martin Pfister est prévu comme suppléant.

Il est toutefois peu probable qu'il intervienne actuellement. "De tels cas sont rares", explique une source. La dernière fois qu'une suppléance de longue durée a été rendue publique, c'était en 2008, lorsque Hans-Rudolf Merz, alors ministre des Finances, s'était absenté pour cause de maladie et avait été temporairement remplacé par la ministre de la Justice Eveline Widmer-Schlumpf.

Le conseiller fédéral Hans-Rudolf Merz quelques semaines après son séjour à l'hôpital. (Archives, 2008) KEYSTONE

Interrogées par blue News, toutes les sources soulignent toutefois que Rösti reste joignable - par téléphone, SMS ou Threema - et qu'il a également participé à la séance du Conseil fédéral depuis son domicile mercredi.

Homeoffice et systèmes spécialement sécurisés

Il existe toutefois une règle particulière de home office, du moins pour la séance du Conseil fédéral : pour participer aux séances du Conseil fédéral, ils ne peuvent pas utiliser leurs outils de travail habituels.

Des systèmes spécialement sécurisés sont utilisés pour garantir la confidentialité et empêcher les enregistrements.

Les sources interrogées n'ont pas souhaité répondre aux questions détaillées à ce sujet. Une personne rappelle toutefois que les membres du Conseil fédéral doivent remettre leur téléphone portable avant la séance du Conseil fédéral.

Albert Rösti est domicilié à Uetendorf BE. (photo d'archives, 2015) Keystone

La possibilité d'une élection de remplacement

Pour être complet, il convient de mentionner que si un membre du Conseil fédéral n'est pas en mesure de travailler pendant une longue période, même depuis son domicile, la loi sur le Parlement prévoit depuis 2009 la possibilité d'une élection de remplacement.

La loi parle de "constatation de l'incapacité à exercer la fonction" en cas de graves problèmes de santé, si ceux-ci sont susceptibles de durer longtemps et qu'aucune déclaration de démission n'est faite.

Pour Rösti, cette question ne se pose manifestement pas actuellement. Ses apparitions sur l'initiative SSR et l'initiative sur le fonds climatique sont déjà annoncées pour mardi et mercredi prochains.