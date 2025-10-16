  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Service public Le contre-projet à l'initiative sur l'inclusion suscite la critique

ATS

16.10.2025 - 09:01

Le contre-projet indirect à l'initiative «Pour l'égalité des personnes handicapées» (initiative pour l'inclusion) mis en consultation par le Conseil fédéral suscite des critiques. Des améliorations sont nécessaires, selon les organisations des handicapés et les partis.

Le contre-projet indirect à l'initiative "Pour l'égalité des personnes handicapées" (initiative sur l'inclusion) manque d'ambition, estiment les associations concernées (image d'illustration).
Le contre-projet indirect à l'initiative "Pour l'égalité des personnes handicapées" (initiative sur l'inclusion) manque d'ambition, estiment les associations concernées (image d'illustration).
ATS

Keystone-SDA

16.10.2025, 09:01

16.10.2025, 10:00

La Fédération suisse des aveugles et malvoyants (fsa) qualifie le contre-projet d'"insuffisant»: il manque d'ambition et doit être nettement amélioré. D'autres associations comme Pro Infirmis, Agile et l'Union centrale suisse pour le bien des aveugles sont également critiques.

Du côté des partis, le Centre estime que le Conseil fédéral se concentre presque exclusivement sur l'aspect du logement. De plus, la notion de handicap est trop étroite dans le contre-projet. Le PLR le rejette en raison du manque de soutien des cantons.

Le PS estime que des questions centrales comme l'accès aux transports publics ne sont pas résolues. Enfin, l'UDC estime que les personnes handicapées sont déjà bien soutenues en Suisse.

Les plus lus

La fin du demi-tarif? – Ce qui se cache derrière les projets de SwissPass
La cause du décès de Diane Keaton a été révélée
«Tu ferais mieux de tenir des pénis» - Belinda Bencic insultée
16'000 postes rayés: Nestlé taille dans ses effectifs en col blanc
Le dernier survivant de la première ascension de l’Everest en 1953 est mort
Britney Spears accuse Kevin Federline de «gaslighting permanent»