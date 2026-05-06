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Urgence dans les airs Un vol Swiss lance un appel de détresse au-dessus du Kazakhstan

Samuel Walder

6.5.2026

Mercredi, le vol Swiss LX123 de Séoul à Zurich a dû atterrir de manière imprévue à Almaty. La raison en était une urgence médicale du copilote. Trois médecins à bord ont prodigué les premiers soins.

Sur la plateforme Flightradar24, on peut voir l'avion virer de bord.
Sur la plateforme Flightradar24, on peut voir l'avion virer de bord.
Flightradar24
,

Samuel Walder, Petar Marjanović

06.05.2026, 09:22

06.05.2026, 11:05

Un vol Swiss reliant Séoul (Corée du Sud) à Zurich a lancé un appel de détresse au-dessus du Kazakhstan et a ensuite atterri à Almaty. Comme la compagnie aérienne l'a confirmé à blue News, il s'agissait du vol LX123, qui a dû faire une escale non prévue au Kazakhstan le mercredi 6 mai.

Interrogée par blue News, Swiss a fait savoir que «l'atterrissage à Almaty a eu lieu en raison d'une urgence médicale liée au copilote». Heureusement, trois médecins se trouvaient à bord et ont pu lui apporter une aide médicale.

L'équipage aurait également décidé, sur recommandation des médecins, de dérouter le vol vers Almaty afin que le pilote reçoive rapidement les soins médicaux nécessaires.

L'avion a atterri peu après 9h47.
L'avion a atterri peu après 9h47.
Screenshot

«La santé et le bien-être de notre collègue ont la priorité absolue dans cette situation», poursuit Swiss. Parallèlement, la compagnie aérienne est consciente des répercussions considérables sur les projets de voyage des passagers et regrette vivement la situation. Selon Swiss, 227 passagers et 14 membres d'équipage se trouvaient à bord de l'avion. Il s'agit d'un Airbus A350-941 immatriculé HB-IFB.

Selon les données de vol du portail Flightradar24, l'avion avait auparavant dévié de son itinéraire prévu. Le pilote avait activé le code transpondeur 7700, qui signale une situation de détresse aérienne générale. Vers 9h30 (heure suisse), l'avion était en approche d'Almaty et l'atterrissage a eu lieu peu après 9h47.

Swiss explique à blue News que les équipes font tout leur possible pour soutenir le pilote malade dans cette situation exceptionnelle et pour trouver la meilleure solution possible pour les passagers.

Il n'est pas possible pour l'instant de communiquer des détails sur la suite des événements. Une mise à jour suivra dès que des informations fiables seront disponibles.

L'avion a tourné au-dessus du Kazakhstan.
L'avion a tourné au-dessus du Kazakhstan.
Flightradar24

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