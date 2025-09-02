  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Précarité Le CSP soutient une révision de la loi contre le surendettement

ATS

2.9.2025 - 13:09

Les Centres sociaux protestants (CSP) de Suisse romande lancent une campagne pour soutenir la révision de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et faillites (LP). Celle-ci vise à créer une nouvelle procédure d'assainissement pour lutter contre le surendettement.

Les CSPs romands s'engagent pour une révision de la loi sur la poursuite pour dettes et faillites, afin de lutter contre le surendettement (image d'illustration).
Les CSPs romands s'engagent pour une révision de la loi sur la poursuite pour dettes et faillites, afin de lutter contre le surendettement (image d'illustration).
ATS

Keystone-SDA

02.09.2025, 13:09

02.09.2025, 15:26

Ce nouvel outil permettrait d'effectuer une saisie chez les personnes surendettées durant trois ans, sous certaines conditions. A l'issue de ce délai, l'argent serait réparti entre les différents créanciers, libérant alors le débiteur de ses dettes.

A l'inverse, la loi actuelle repose sur l'injonction de rembourser complètement ses dettes, souvent impossible pour les personnes en surendettement. «Les saisies continues créent une absence totale de perspectives pour les personnes surendettées» a regretté Rémy Kammermann, juriste pour le CSP Genève, mardi devant la presse.

La Suisse en retard

La procédure d'assainissement proposée s'adresse aux personnes surendettées qui n'ont aucun espoir de rembourser l'intégralité de leurs dettes. Avec la nouvelle loi, elles devraient s'engager à ne pas générer de nouvelles dettes lors des trois ans de saisie, sous peine d'une annulation de la procédure.

Le CSP a dit regretter que la Suisse soit l'un des derniers pays d'Europe sans procédure d'assainissement. Elle existe déjà notamment en Allemagne et en Autriche.

Déposée en janvier par le Conseil fédéral, la révision de la loi devrait être abordée par le Conseil national en septembre. Lorsque le projet a été revu en commission début juillet, une minorité de parlementaires a souhaité allonger la procédure à cinq ans, ce qui inquiète le CSP. «Sans ces trois ans, le projet ne vaudrait rien» a déclaré Alain Bolle, président du CSP Genève. Il serait, selon lui, trop contraignant pour les débiteurs.

Aujourd'hui, en cas d'endettement, la loi propose notamment de faire un concordat, en trouvant un accord à l'amiable avec le créancier. «Mais cela ne fonctionne pas si on ne peut rien proposer aux créanciers», a remarqué Rémy Kammermann. Il regrette que la loi actuelle ait été pensée uniquement en faveur des créanciers.

Les impacts du surendettement

Le surendettement a des coûts importants en termes de désinsertion socioprofessionnelle et de santé, a rappelé le CSP. Comme l'aide sociale rend ses bénéficiaires insaisissables, cette situation ne les encourage pas à chercher un travail, où ils seraient alors de nouveau saisissables.

En pratique, le CSP observe que de plus en plus d'employeurs demandent une attestation de non-poursuites lors des recrutements, même lorsque cette condition est sans rapport avec le métier exercé.

Une étude de la Haute école de travail social et santé de Lausanne a également montré en 2024 que les personnes endettées sont en moins bonne santé que la population générale. Cette situation provoque des troubles de santé mentale tels que de l'anxiété et de la dépression.

De plus, être en mauvaise santé diminue la capacité des personnes à gérer leurs finances, et au vu des coûts élevés de la santé, le CSP observe une tendance au renoncement aux soins.

Les plus lus

Une carte dans le bureau d'un général de Poutine suscite le débat
Alain-Fabien relance la guerre fratricide chez les Delon !
«Sept ans d'horreur et d'enfer...» - Gérard Depardieu encore dans la tourmente
Le transfert de Manuel Akanji à l'Inter Milan fait jaser !
L’eau va disparaître : un célèbre lieu de vacances tire la sonnette d'alarme
En 2026, la famille royale norvégienne affrontera le pire scandale de son histoire