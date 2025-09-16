  1. Clients Privés
Menacé d'éboulement La note sera très salée pour déplacer Brienz

ATS

16.9.2025 - 10:01

Le déplacement préventif du village évacué de Brienz (GR), menacé d'éboulements à répétition, devrait coûter quelque 55,6 millions de francs. Les habitants qui souhaitent une réinstallation partielle ont jusqu'à fin septembre pour s'annoncer.

Les habitants du village évacué de Brienz (GR) qui souhaitent une relocalisation préventive ont jusqu'à fin septembre pour s'annoncer (archives).
Les habitants du village évacué de Brienz (GR) qui souhaitent une relocalisation préventive ont jusqu'à fin septembre pour s'annoncer (archives).
ATS

Keystone-SDA

16.09.2025, 10:01

16.09.2025, 10:11

Le coût de la relocalisation préventive des bâtiments et installations dans des lieux sûrs se base sur le nombre de personnes qui se sont annoncées jusqu'ici, indiquent mardi les autorités cantonales grisonnes. La commune d'Albula prépare actuellement un projet de relocalisation dans le cadre de la loi sur les forêts.

L'exécutif cantonal a soumis au parlement une demande pour un crédit d’engagement à hauteur de 90% des coûts totaux. Compte tenu d'une participation de la Confédération de 35% au minimum, le canton devrait prendre en charge 55% des coûts au maximum.

Pour rappel, l'évacuation de Brienz est en cours depuis novembre 2024. Depuis, le glissement de terrain n’a cessé de s’accélérer et le risque d'éboulement a encore augmenté, écrit le canton.

