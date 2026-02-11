  1. Clients Privés
Niveau 4 sur 5 Les Alpes sous tension: avalanches très importantes attendues

ATS

11.2.2026 - 09:26

Le risque d'avalanche dans le canton du Valais a augmenté depuis mardi soir. Mercredi matin, l'Institut pour l'étude de la neige et des avalanches (SLF) y a annoncé «un danger fort», soit le niveau 4 sur 5.

https://whiterisk.ch

Keystone-SDA

11.02.2026, 09:26

11.02.2026, 09:35

L'abondance de poudre fraîche, ainsi que de neige soufflée sur une faible couche de neige ancienne, facilite le déclenchement d'avalanches à de nombreux endroits, selon le bulletin.

Le danger augmente au cours de la journée, avec la neige fraîche et des vents forts. Il faut s'attendre à des avalanches très importantes dans les zones dangereuses.

Météo. Neige massive en altitude et pluie en plaine: voici ce qui vous attend

MétéoNeige massive en altitude et pluie en plaine: voici ce qui vous attend

Conditions défavorables pour les randonnées et hors-piste

Les parties exposées des voies de communication sont particulièrement menacées, indique le bulletin d'avalanche. Les conditions sont défavorables pour les randonnées et les descentes en hors-piste.

Dans la région alpine de l'Oberland bernois et aux Grisons, le risque d'avalanche demeure à un niveau «marqué», soit au niveau 3, d'après le bulletin d'avalanche.

Selon le Bureau de prévention des accidents, 29 personnes en moyenne perdent la vie chaque année en pratiquant les sports de neige hors des pistes: 16 en ski de randonnée, 9 à ski, 2 à snowboard et 2 autres en raquettes. La plupart de ces accidents sont dus à des avalanches.

Flash météo Suisse

Flash météo Suisse

Le temps pour les heures à venir – en un clin d'œil!

11.02.2026

