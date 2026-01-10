Fort risque d’avalanches dans le canton du Valais

Pour le Valais ainsi que pour la partie orientale du versant nord des Alpes suisses, le deuxième plus haut degré de danger d’avalanches s’applique pour dimanche. Les skieuses et skieurs sont donc invités à ne pas évoluer en dehors des pistes dans ces régions.

Le degré de danger «fort» est prévu pour plusieurs régions et vallées latérales du Haut, du Centre et du Bas-Valais (photo d’illustration). KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Le degré de danger «fort» (4 sur 5) est prévu, selon le bulletin d’avalanches de l’Institut pour l’étude de la neige et des avalanches, pour plusieurs régions et vallées latérales du Haut, du Centre et du Bas-Valais, ainsi que pour le nord du Prättigau, le Sarganserland, le Gadmertal, le nord de l’Urseren, Glarus Sud–Grosstal, le Maderanertal, Guttannen, Glarus Sud–Sernftal et le Meiental.