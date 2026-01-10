  1. Clients Privés
Danger de 4 sur 5 Fort risque d’avalanches dans le canton du Valais

ATS

10.1.2026 - 17:49

Pour le Valais ainsi que pour la partie orientale du versant nord des Alpes suisses, le deuxième plus haut degré de danger d’avalanches s’applique pour dimanche. Les skieuses et skieurs sont donc invités à ne pas évoluer en dehors des pistes dans ces régions.

Le degré de danger «fort» est prévu pour plusieurs régions et vallées latérales du Haut, du Centre et du Bas-Valais (photo d’illustration).
Le degré de danger «fort» est prévu pour plusieurs régions et vallées latérales du Haut, du Centre et du Bas-Valais (photo d’illustration).
KEYSTONE

Keystone-SDA

10.01.2026, 17:49

10.01.2026, 17:50

Le degré de danger «fort» (4 sur 5) est prévu, selon le bulletin d’avalanches de l’Institut pour l’étude de la neige et des avalanches, pour plusieurs régions et vallées latérales du Haut, du Centre et du Bas-Valais, ainsi que pour le nord du Prättigau, le Sarganserland, le Gadmertal, le nord de l’Urseren, Glarus Sud–Grosstal, le Maderanertal, Guttannen, Glarus Sud–Sernftal et le Meiental.

Val Thorens. Un Américain meurt en hors-piste dans les Alpes savoyardes

Val ThorensUn Américain meurt en hors-piste dans les Alpes savoyardes

