Le risque sous-estimé dissimulé dans les bagages à main en avion

Une simple batterie de téléphone portable glissée dans un bagage en soute peut contraindre un avion de ligne à effectuer un atterrissage d’urgence. C’est exactement ce qui est arrivé cette semaine sur un vol d’EasyJet. En raison des risques d’incendie qu’elles présentent, les batteries au lithium font l’objet de règles de transport particulièrement strictes.

Le groupe Lufthansa, avec des compagnies aériennes comme Swiss, Edelweiss, Lufthansa ou Eurowings, a renforcé ses règles concernant les powerbanks début 2026. sda

Agence France-Presse Jenny Keller

Pas le temps ? blue News résume pour toi Un vol EasyJet reliant l’Égypte à Londres a dû être dérouté vers Rome après la découverte d’une batterie externe dans des bagages enregistrés.

Les batteries lithium-ion sont considérées comme un risque d’incendie à bord des avions, en particulier en soute.

C’est pourquoi les batteries externes ne peuvent être transportées qu’en cabine sur la quasi-totalité des compagnies aériennes.

Le nombre d’incidents impliquant des batteries et des powerbanks est en augmentation depuis plusieurs années à l’échelle internationale.

Les spécialistes recommandent d’utiliser des appareils certifiés et de protéger les contacts pendant le transport. Montre plus

Mardi dernier, lors d’un vol qui reliait Hurghada à Londres, une passagère a alerté l’équipage après s’être souvenue qu’une batterie externe, branchée sur un téléphone portable en charge, se trouvait dans son bagage enregistré en soute. Par mesure de précaution, le pilote a décidé de dérouter l’appareil vers Rome.

L’incident a suscité une certaine inquiétude parmi les quelque 180 passagers à bord, dont beaucoup ne comprenaient pas pourquoi l’appareil avait brusquement perdu de l’altitude avant de changer de cap. Ce n’est que plus tard qu’il est apparu qu’une petite batterie au lithium était à l’origine de l’incident.

Qu’un avion soit contraint d’effectuer un atterrissage d’urgence à cause d’une batterie externe peut sembler excessif au premier abord. Pourtant, dans l’aviation, les batteries lithium-ion sont bel et bien considérées comme un risque majeur pour la sécurité. En cause: un phénomène physique appelé «emballement thermique».

Lorsqu’une batterie lithium-ion est endommagée ou exposée à une chaleur excessive, elle peut entrer dans une dangereuse réaction en chaîne. Sa température grimpe alors de manière incontrôlée, parfois jusqu’à plusieurs centaines de degrés. Dans les cas les plus graves, cela peut provoquer un incendie, dégager des gaz toxiques, voire entraîner des explosions.

La soute est particulièrement dangereuse

Les batteries au lithium sont donc considérées comme particulièrement sensibles dans le transport aérien, qu’il s’agisse de batteries externes, de smartphones ou de cigarettes électroniques. Si l’une d’elles prend feu, la chaleur peut se propager aux autres batteries et déclencher une réaction en chaîne dangereuse. Un incendie de lithium incontrôlé dans une soute pourrait même endommager la structure de l’appareil.

Dans la cabine passagers, les hôtesses de l'air* peuvent généralement détecter rapidement la fumée ou une forte chaleur et intervenir. En revanche, dans la soute à bagages, un incendie de batterie peut rester longtemps indétectable et l'accès est difficile.

L’Administration fédérale américaine de l’aviation (FAA) a recensé, en 2025, 39 incidents confirmés impliquant des batteries au lithium à bord d’avions. Parmi eux figurent des cas de surchauffe, de dégagement de fumée et d’incendie. Ce nombre est en hausse constante depuis plusieurs années.

Les incidents de ce type surviennent donc régulièrement. Pas plus tard qu’en février, un vol d’Alaska Airlines a dû faire demi-tour aux États-Unis après qu’un téléphone portable et une batterie externe ont pris feu en plein vol. Une personne a été blessée.

Ce qui est interdit en avion

Les compagnies aériennes et les autorités ont considérablement durci les règles relatives aux batteries au lithium ces dernières années. Voici ce qui est autorisé — et les précautions essentielles que les passagers doivent impérativement respecter.

Règles et recommandations des autorités et des compagnies aériennes Les batteries externes et les batteries de rechange doivent obligatoirement être transportées en cabine. Elles sont interdites en soute en raison du risque d’incendie qu’elles présentent.

De nombreuses compagnies aériennes, dont le groupe Lufthansa — notamment Swiss et Eurowings — interdisent désormais, à bord, de recharger soi-même les batteries externes ou d’y brancher des appareils.

Les batteries doivent être protégées individuellement contre tout risque de court-circuit, par exemple au moyen de caches sur les contacts ou dans leur emballage d’origine. Les batteries transportées en vrac ne doivent pas être placées avec des pièces de monnaie, des clés ou tout autre objet métallique.

Pour les appareils électroniques courants équipés de batteries intégrées, la limite est généralement fixée à 100 wattheures.

Les batteries de plus grande capacité, comprises entre 100 et 160 wattheures, nécessitent l’accord préalable de la compagnie aérienne et ne peuvent être transportées que sous conditions strictes et en nombre limité. Au-delà de cette plage, les batteries sont interdites dans les bagages des passagers. C’est la capacité énergétique qui fait foi, et non la taille physique de la batterie externe.

Selon l 'Office fédéral de l'aviation civile (OFAC) , un maximum de deux powerbanks par personne est autorisé.

Dans certains cas, les batteries externes ne peuvent plus être placées dans les compartiments à bagages situés au-dessus des sièges et doivent rester à portée immédiate du passager. Cette mesure vise à éviter qu’une batterie en surchauffe ne soit détectée trop tard.

Les batteries endommagées ou gonflées sont considérées comme particulièrement dangereuses et ne devraient ni être transportées ni utilisées. Les appareils de faible qualité, dépourvus de certification, font eux aussi régulièrement l’objet de critiques. Montre plus

Des alternatives pour les déplacements

Bien entendu, de nombreux voyageurs ne souhaitent pas pour autant renoncer aux batteries supplémentaires. Les smartphones, les tablettes, les écouteurs à réduction de bruit ou encore les consoles de jeux portables consomment beaucoup d’énergie lors des longs trajets.

Les spécialistes recommandent donc de privilégier des batteries externes de qualité, issues de fabricants reconnus. Les modèles fiables intègrent des dispositifs de protection contre la surchauffe et les courts-circuits.

Les voyageurs occasionnels peuvent généralement se contenter de batteries externes de plus faible capacité. En activant le mode économie d’énergie, de nombreux smartphones récents tiennent sans difficulté la durée d’un vol long-courrier. Les prises électriques disponibles dans les aéroports ou les ports USB intégrés aux avions constituent des alternatives, même si leur puissance de charge est souvent limitée.

Les voyageurs fréquents ont souvent intérêt à privilégier des blocs d’alimentation compacts dotés d’une fonction de charge rapide, plutôt que de grandes batteries externes supplémentaires.

Notice sur l’IA: cet article a été traduit de l’allemand à l’aide de l’intelligence artificielle.