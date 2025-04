Après trois départs à la tête de l'office cantonal de la culture et du sport entre 2019 et 2024, le Département genevois de la cohésion sociale (DCS) se réorganise. L'office est remplacé par trois services cantonaux autonomes – de la culture, du sport et de l'art contemporain.

Le Département genevois de la cohésion sociale, dirigé par le conseiller d'Etat Thierry Apothéloz, se réorganise. L'office cantonal de la culture et du sport est remplacé par trois services cantonaux autonomes (illustration). ATS

Keystone-SDA ATS

Afin d'officialiser la dissolution de l'office cantonal de la culture et du sport, créé en 2016, le Conseil d'Etat a adopté mercredi une modification du règlement sur l'organisation de l'administration cantonale, a-t-il annoncé. La nouvelle organisation du DCS se veut plus agile et adaptée aux défis actuels et futurs.

En juin, le DCS avait lancé une profonde refonte afin de rendre ces services plus autonomes au vu des spécificités de chaque domaine. Cette réorganisation vise à se rapprocher des acteurs culturels et sportifs, tout en améliorant le pilotage de ces politiques publiques.