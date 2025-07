Le Département de la défense (DDPS) envisage pour la première fois d'abandonner le projet d'acquisition de drones. C'est ce qu'a déclaré le chef de l'armement Urs Loher à la radio SRF.

La Suisse a commandé six drones Hermes 900, avec des adaptations spéciales (archives). ATS

Bien que nous ayons longtemps été d'avis qu'une interruption n'était pas envisageable, nous sommes maintenant «arrivés à un point où la question se pose de savoir si la fameuse dernière goutte a fait déborder le vase», a déclaré M. Loher lors d'un enregistrement de l'émission de la radio alémanique «Samstagsrundschau» vendredi.

Il fait ainsi référence au système d'atterrissage automatique qui aurait dû être livré en septembre. L'entreprise israélienne Elbit n'ayant pas pu respecter le délai, le DDPS a repoussé l'échéance à janvier et au 30 septembre. Mais «ces deux jalons n'ont pas non plus été respectés», a déploré le chef de l'armement.

Si le projet d'acquisition devait être interrompu, Urs Loher part du principe qu'Elbit viendra «certainement avec des demandes reconventionnelles». Il y aura alors un long litige dont l'issue est incertaine.