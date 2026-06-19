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Chaleur extrême Alerte aux feux de forêt : Genève passe en niveau de vigilance 3

ATS

19.6.2026 - 16:11

La menace d'incendie en forêt dans le canton de Genève augmente avec les chaleurs importantes. Elle est désormais relevée au degré de 3 sur 5, a affirmé vendredi le Département du territoire (DT).

Les feux doivent être surveillés dans les territoires forestiers dans le canton de Genève (archives).
Les feux doivent être surveillés dans les territoires forestiers dans le canton de Genève (archives).
ATS

Keystone-SDA

19.06.2026, 16:11

Les autorités appellent à la prudence. Leur évaluation s'appuie sur des indications comme les températures, l'humidité, la vitesse du vent et les récentes précipitations.

Les citoyens sont priés d'augmenter la surveillance des feux en plein air pour éviter tout départ d'incendie. Mais ceux-ci ne doivent pour le moment pas être restreints.

Les règles habituelles doivent être strictement suivies. Les feux sont interdits dans les sites forestiers et protégés, de même qu'à 10 mètres des lisières.

Les barbecues avec un feu au sol ne sont pas autorisés. En cas de vent important, il faut renoncer sans exception. Toute flamme démesurée doit être éteinte immédiatement et toutes les braises froides doivent également être éliminées au moment de quitter les différents sites.

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