Loèche Le dernier récipiendaire du Nobel de littérature a souvent séjourné dans le Haut-Valais

ATS

10.12.2025 - 19:14

Le lauréat du Prix Nobel de littérature, László Krasznahorkai, qui a reçu son prix jeudi à Stockholm, n'est pas un inconnu en Suisse: en 2010, l'écrivain hongrois avait reçu le Spycher, un prix littéraire décerné par la Fondation Château de Loèche.

Attribué depuis 2001, le prix a distingué des auteurs suisses comme Daniel de Roulet (2003) et Lukas Barfuss (2007) (archives).
Attribué depuis 2001, le prix a distingué des auteurs suisses comme Daniel de Roulet (2003) et Lukas Barfuss (2007) (archives).
KEYSTONE

Keystone-SDA

10.12.2025, 19:14

A l'occasion de cette distinction dans le cadre du festival littéraire de Loèche, Laszlo Krasznahorkai avait lu des extraits de ses oeuvres. Il avait cette année-là partagé le prix avec l'autrice allemande Alissa Walter.

Le prix offre aux lauréats la possibilité de passer du temps à Loèche, où ils peuvent se consacrer entièrement à l’écriture. Les écrivains logent dans un ancien appartement restauré, situé dans le centre de Loèche-Ville, sur la rive droite du Rhône.

László Krasznahorkai plusieurs mois à Loèche

«László Krasznahorkai a, à l'époque, fait usage de son droit de séjour à Loèche pendant cinq ans. Il a séjourné chez nous plusieurs mois par année durant plusieurs années et a mis ce temps à profit pour travailler», a indiqué à Keystone-ATS Johannes R. Millius, chef de projet du prix et délégué culturel de la commune de Loèche-Ville.

Attribué depuis 2001, le prix a distingué des auteurs suisses comme Daniel de Roulet (2003) et Lukas Barfuss (2007). Parmi les auteurs étrangers primés figurent l'Allemande Iris Wolff (2024) et le Roumain Mircea Cartarescu (2013), considéré depuis des années comme un lauréat potentiel du Prix Nobel.

A Loèche, il existe une petite bibliothèque, regroupant les œuvres des auteurs et autrices, qui ont reçu le «Spycher».

A l'origine, un «Spycher» est un grenier traditionnel, indépendant, typique des régions alpines suisses. Dans le cadre du prix littéraire, le «Spycher» est compris de manière symbolique: comme un lieu protégé rempli «non pas de provisions, mais de littérature, d’histoires et de langue», a expliqué le chef de projet.

Participation de Mario Botta

Après des usages divers et un état de dégradation croissant, la commune de Loèche a confié le château et l’ensemble du site à la Fondation Château de Loèche en 1996 afin qu’il soit entièrement restauré et doté d’une vocation nouvelle et contemporaine. Avec la participation de l’architecte Mario Botta, les éléments historiques ont été rénovés et complétés par d'autres plus modernes – notamment une coupole de verre.

La Fondation est chargée préserver, entretenir et animer culturellement le château, datant du Moyen-Âge ainsi que des biens culturels qui y sont associés, comme la «Turmmatte», une parcelle de vigne historique et l’église St-Pierre. Aujourd’hui, la Fondation se conçoit surtout comme une institution culturelle, dont le prix littéraire est l'un de ses projets centraux.

