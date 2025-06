Le DFAE appelle dimanche toutes les parties à faire preuve «d'un maximum de retenue» après les frappes américaines contre les sites nucléaires de Téhéran. Il demande un retour immédiat à la diplomatie, et souligne l'importance du droit international humanitaire.

Les civils et les infrastructures doivent être protégés, poursuivent sur X dimanche les services du conseiller fédéral en charge des Affaires étrangères Ignazio Cassis. La Suisse se montre «profondément préoccupée par l’escalade dangereuse depuis le 13 juin», ajoutent-ils.

Tous les diplomates suisses ont dorénavant quitté l'Iran, a précisé dimanche à Keystone-ATS une porte-parole du DFAE. L'ambassadrice Nadine Olivieri Lozano et d'autres collaborateurs ont quitté le pays en voiture dans la nuit de jeudi à vendredi pour se rendre en Azerbaïdjan.

Mandat maintenu à distance

Malgré ces départs, le mandat de puissance protectrice des Etats-Unis en Iran est maintenu. Il est exercé depuis Berne. La Suisse s'occupe depuis 1980 de toutes les affaires consulaires des Etats-Unis en Iran. Parmi elles, les demandes de passeport, les changements d'état civil ou la protection consulaire des citoyens américains.

Le mandat de puissance protectrice remonte à la crise des otages de 1980. Les États-Unis ont rompu leurs relations avec l'Iran après la proclamation de la République islamique. Des étudiants avaient alors occupé l'ambassade américaine à Téhéran et pris en otage du personnel de l'ambassade.

Appartement endommagé

Par ailleurs, une attaque aérienne a légèrement endommagé l'appartement d'un diplomate suisse à Téhéran. Les demandes de garantie de sécurité formulées par la Suisse à Israël et aux Etats-Unis n'ont pas pu être obtenues, explique la porte-parole, confirmant ainsi des informations parues respectivement sur Blick.ch et dans le Sonntagsblick.

Le DFAE n'était pas en mesure dimanche de chiffrer exactement le nombre de Suisses se trouvant actuellement en Israël et en Iran. L'application Travel Admin recense environ 100 personnes inscrites en Iran et 220 en Israël. Le registre des Suisses de l'étranger compte environ 180 personnes en Iran et 29'200 en Israël.