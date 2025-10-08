  1. Clients Privés
Liberté de la presse Le DFAE prend une décision qui sème le trouble

ATS

8.10.2025 - 09:36

Le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) veut supprimer la carte d'accréditation des journalistes étrangers. Il veut désormais appliquer les mêmes règles tant aux journalistes suisses qu'étrangers.

Le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) de Igazio Cassis veut supprimer la carte d'accréditation des journalistes étrangers.
Le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) de Igazio Cassis veut supprimer la carte d'accréditation des journalistes étrangers.
ats

Keystone-SDA

08.10.2025, 09:36

Le DFAE entend également supprimer le Réglement sur l'accréditation des représentants des médias étrangers qui date de 1992, selon une information publiée lundi par la plateforme Cominmag. «L'ordonnance de 1992 reposait sur des conditions de travail qui ont évolué depuis. Nous accréditions notamment les journalistes étrangers afin de leur faciliter l'accès à des endroits de travail équipés de téléfax», a confirmé mardi un porte-parole du DFAE à Keystone-ATS.

L'Association de la presse étrangère en Suisse et au Liechtenstein (APES) a dénoncé cette décision. Elle estime notamment ne jamais avoir été consultée sur cette mesure, contrairement à ce qu'oblige l'article 10 du règlement de 1992. «Le privilège de l'APES d'être consultée était inscrit dans le règlement lié à l'ordonnance. Avec la révision de l’ordonnance, le règlement est automatiquement abrogé», répond sobrement le DFAE.

Face aux critiques d'entrave à la liberté de la presse qui accompagne cette mesure, le département fédéral indique que les journalistes étrangers continueront d'avoir accès aux informations et aux événements médiatiques qu'il organise. «Le DFAE accorde une grande importance au travail des médias qui joue un rôle fondamental dans le fonctionnement de la démocratie», conclut le porte-parole.

