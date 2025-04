Keystone-ATS vous donne un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour !

Les points forts du jour

OMC : L'Organisation mondiale du commerce (OMC) dévoile mercredi à Genève ses prévisions pour le commerce mondial cette année et l'année prochaine. Avant la suspension d'une partie des droits de douane américains pour des dizaines de pays et la nouvelle détérioration entre Washington et Pékin, elle anticipait une contraction de 1% pour cette année.

NUCLÉAIRE IRANIEN : Le chef de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) Rafael Grossi entame mercredi une visite en Iran. Il arrive dans la soirée à Téhéran et doit y rencontrer le ministre iranien des affaires étrangères Abbas Araghchi ainsi que le chef de l'organisation iranienne de l'énergie atomique (OIEA), Mohammad Eslami. Cette visite intervient au moment où Téhéran multiplie les initiatives diplomatiques, avec notamment des discussions avec les Etats-Unis.

CÔTE D'IVOIRE : Le parti démocratique de la Côte d'Ivoire (PDCI), principal parti d'opposition du pays, se réunit mercredi pour désigner son candidat à la présidentielle d'octobre. L'ancien président de Credit Suisse Tidjane Thiam doit être officiellement adoubé à cette occasion. Il fait toutefois face depuis plusieurs semaines à des débats et des procédures juridiques autour de sa nationalité.

FOOTBALL : Les deux derniers quarts de finale retour de la Ligue des champions de football sont au programme mercredi soir. L'Inter Milan du Suisse Yann Sommer reçoit le Bayern Munich pour tenter de valider son billet pour le dernier carré, après sa victoire 2-1 à l'aller. Le Real Madrid reçoit, quant à lui, les Anglais d'Arsenal qui l'ont emporté 3-0 la semaine dernière à Londres.

Vu dans la presse

DROITS DE DOUANE : Près de 80% des Suisses pensent que les droits de douane instaurés par le président américain Donald Trump auront un effet négatif sur l'économie suisse, révèle un sondage IPSOS relayé mercredi par Le Temps. 53% des personnes interrogées expriment leur confiance dans la capacité du Conseil fédéral à défendre les intérêts de la Suisse. Elles se montrent cependant divisées sur la réponse à apporter: 28% des sondés pensent qu'il faut adopter une approche attentiste, 22,2% donner la priorité à la négociation d'un accord de libre-échange avec les Etats-Unis d'Amérique, 21,3% se rapprocher de l'Union européenne et 20,7% augmenter les droits de douane suisses sur les produits américains en guise de représailles. L'enquête a été réalisée du 9 au 11 avril auprès de 785 personnes représentatives de la population suisse.

RECHERCHE : Alors que l'EPFL et l'EPFZ se montrent réservées quant à un recrutement de chercheurs américains voulant quitter les Etats-Unis en raison de la politique du président américain Donald Trump, l'International Institute for Management Development (IMD) de Lausanne agit très différemment, rapportent mercredi le Tages-Anzeiger, la Basler Zeitung, la Berner Zeitung et le Bund. L'université privée est en discussion avec des chercheurs de Harvard, Wharton et Yale. «La Suisse est devenue beaucoup plus attractive et les Etats-Unis très peu attractifs», déclare dans les journaux le doyen de l'IMD Stefan Michel. Une motion demandant un soutien pour les chercheurs américains désireux de changer de pays est en cours d'examen au Conseil des Etats.

CENSURE : Un travail de maturité sur le conseiller fédéral Beat Jans a été presque entièrement censuré après l'intervention du Département fédéral de justice et police (DFJP), indique mercredi la Neue Zürcher Zeitung. L'élève du gymnase de Rämibühl à Zurich y avait examiné la communication politique du ministre socialiste et avait également tourné un film documentaire d'une demi-heure sur le sujet. L'étudiant a enfreint les accords passés avec M. Jans, raison pour laquelle ce dernier a retiré ses citations, explique son chef de la communication dans le journal. L'école n'a pas permis à la NZZ de consulter le travail ni d'entrer en contact avec l'élève.

CARPOSTAL : L'Office fédéral de la police a déposé un recours contre le deuxième renvoi de l'accusation dans le scandale de CarPostal, affirment mercredi l'Aargauer Zeitung, la Luzerner Zeitung et la St. Galler Tagblatt. Le Tribunal pénal économique de Berne a annulé les décisions pénales en février pointant une procédure irrecevable. Fedpol souhaite néanmoins obtenir un jugement contre sept des accusés. Ces derniers sont suspectés d'avoir obtenu des subventions de manière frauduleuse. La Poste a dû rembourser plus de 200 millions de francs. Les peines prononcées allaient jusqu'à 420'000 francs d'amende. Tous les accusés ont fait recours. La procédure est désormais entre les mains de la chambre pénale du Tribunal cantonal de Berne.

Anniversaires et jubilés

- Il y a 5 ans (2020) : l'écrivain, réalisateur, journaliste et activiste chilien Luis Sepúlveda meurt des suites du Covid-19 ("Le vieux qui lisait des romans d'amour"). Il était né en 1949.

- Il y a 65 ans (1960) : naissance de l'humoriste et animateur de télévision français Tex.

- Il y a 70 ans (1955) : naissance du grand-duc du Luxembourg Henri.

- Il y a 80 ans (1945) : torpillage du paquebot allemand Goya qui transportait des réfugiés, dans la mer Baltique, coulé par un sous-marin soviétique (environ 6500 morts).

- Il y a 80 ans (1945) : naissance du journaliste et animateur français Michel Denisot.

Le dicton du jour

«Saint-Drogon pluvieux, an fromenteux».