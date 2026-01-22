Huées et interruption avant le dessert: le dîner exclusif du WEF dérape!

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. JO 2026
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Christine Lagarde quitte la table Huées et interruption avant le dessert: le dîner exclusif du WEF dérape!

ai-scrape

22.1.2026 - 09:38

Lors du Forum économique mondial de Davos, un discours du ministre américain du Commerce Howard Lutnick a provoqué un esclandre qui a poussé la présidente de la BCE Christine Lagarde à quitter un dîner.

Tout semblait avoir pourtant bien commencé: la présidente de la Banque centrale européenne, Christine Lagarde (à gauche), serre la main du secrétaire américain au Commerce, Howard Lutnick (à droite), lors de la 56e réunion annuelle du Forum économique mondial (WEF) à Davos, en Suisse, le mercredi 21 janvier 2026.
Tout semblait avoir pourtant bien commencé: la présidente de la Banque centrale européenne, Christine Lagarde (à gauche), serre la main du secrétaire américain au Commerce, Howard Lutnick (à droite), lors de la 56e réunion annuelle du Forum économique mondial (WEF) à Davos, en Suisse, le mercredi 21 janvier 2026.
KEYSTONE

Philipp Dahm

22.01.2026, 09:38

22.01.2026, 11:59

Lors du Forum économique mondial de Davos, un incident notable s'est produit lorsque le secrétaire américain au Commerce Howard Lutnick a semé le trouble par ses déclarations, rapporte le «Financial Times».

Lors d'un événement organisé par le patron de BlackRock, Larry Fink, pour des membres de haut niveau et des chefs d'Etat, la présidente de la Banque centrale européenne, Christine Lagarde, a quitté le dîner.

La raison en était un discours critique à l'égard de l'Europe prononcé par Lutnick, qui a provoqué des interpellations et finalement l'interruption de la manifestation avant le dessert. Selon l'agence de presse "«Reuters"», Lagarde a quitté la salle lorsque Lutnick a vivement critiqué l'Europe.

«Puis-je revenir au Groenland ?» – «Non !»

Ses déclarations selon lesquelles le monde devrait se concentrer davantage sur le charbon que sur les énergies renouvelables ont rencontré une certaine résistance. L'atmosphère a été décrite comme tendue et bruyante par les personnes présentes. L'interjection de l'ancien vice-président américain Al Gore, qui a interrompu le discours de Lutnick, a été particulièrement remarquée.

Lutnick at Davos: "Why are you going to do solar and wind? Why would Europe agree to be net zero in 2030 when they don't make a battery? They don't make a battery! So if they go 2030, they are deciding to be subservient to China." (Get a load of the looks on the other panelists' faces)

[image or embed]

— Aaron Rupar (@atrupar.com) 20. Januar 2026 um 16:30

Le ministère américain du commerce a commenté l'incident en déclarant que seul Al Gore avait hué. La Banque centrale européenne a refusé de commenter, tandis que le ministère américain du Commerce et le Forum économique mondial n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.

Chancellor Rachel Reeves speaking with US Secretary of Commerce Howard Lutnick at Davos So far out of her league 🤦‍♂️

[image or embed]

— Farrukh (@implausibleblog.bsky.social) 20. Januar 2026 um 21:55

Cet incident illustre les tensions qui peuvent naître de divergences de vues sur la politique énergétique et les relations internationales. Dans un contexte plus large, le président américain Donald Trump a souligné, lors de la réunion de Davos, l'importance des États-Unis pour la sécurité du Groenland, ce qui a suscité l'opposition des chefs d'État et de gouvernement européens.

Ces déclarations soulignent les positions controversées des Etats-Unis dans les affaires internationales et les défis qui en découlent pour les relations transatlantiques.

Les plus lus

Trump a tenté «d'inverser les résultats de l'élection» de 2020
La Suisse trop «réactive» face aux Etats-Unis
Huées et interruption avant le dessert: le dîner exclusif du WEF dérape!
Trump et le Groenland: ce que l'on sait sur cet accord en 4 points
À Davos, Trump et son équipe font chauffer la carte de crédit
Marco Odermatt désavantagé ? «C'est une Streif plutôt facile»