Huées et interruption avant le dessert: le dîner exclusif du WEF dérape!

Lors du Forum économique mondial de Davos, un discours du ministre américain du Commerce Howard Lutnick a provoqué un esclandre qui a poussé la présidente de la BCE Christine Lagarde à quitter un dîner.

Tout semblait avoir pourtant bien commencé: la présidente de la Banque centrale européenne, Christine Lagarde (à gauche), serre la main du secrétaire américain au Commerce, Howard Lutnick (à droite), lors de la 56e réunion annuelle du Forum économique mondial (WEF) à Davos, en Suisse, le mercredi 21 janvier 2026. KEYSTONE

Philipp Dahm

Lors du Forum économique mondial de Davos, un incident notable s'est produit lorsque le secrétaire américain au Commerce Howard Lutnick a semé le trouble par ses déclarations, rapporte le «Financial Times».

Lors d'un événement organisé par le patron de BlackRock, Larry Fink, pour des membres de haut niveau et des chefs d'Etat, la présidente de la Banque centrale européenne, Christine Lagarde, a quitté le dîner.

La raison en était un discours critique à l'égard de l'Europe prononcé par Lutnick, qui a provoqué des interpellations et finalement l'interruption de la manifestation avant le dessert. Selon l'agence de presse "«Reuters"», Lagarde a quitté la salle lorsque Lutnick a vivement critiqué l'Europe.

«Puis-je revenir au Groenland ?» – «Non !»

Ses déclarations selon lesquelles le monde devrait se concentrer davantage sur le charbon que sur les énergies renouvelables ont rencontré une certaine résistance. L'atmosphère a été décrite comme tendue et bruyante par les personnes présentes. L'interjection de l'ancien vice-président américain Al Gore, qui a interrompu le discours de Lutnick, a été particulièrement remarquée.

Lutnick at Davos: "Why are you going to do solar and wind? Why would Europe agree to be net zero in 2030 when they don't make a battery? They don't make a battery! So if they go 2030, they are deciding to be subservient to China." (Get a load of the looks on the other panelists' faces)



[image or embed] — Aaron Rupar (@atrupar.com) 20. Januar 2026 um 16:30

Le ministère américain du commerce a commenté l'incident en déclarant que seul Al Gore avait hué. La Banque centrale européenne a refusé de commenter, tandis que le ministère américain du Commerce et le Forum économique mondial n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.

Chancellor Rachel Reeves speaking with US Secretary of Commerce Howard Lutnick at Davos So far out of her league 🤦‍♂️



[image or embed] — Farrukh (@implausibleblog.bsky.social) 20. Januar 2026 um 21:55

Cet incident illustre les tensions qui peuvent naître de divergences de vues sur la politique énergétique et les relations internationales. Dans un contexte plus large, le président américain Donald Trump a souligné, lors de la réunion de Davos, l'importance des États-Unis pour la sécurité du Groenland, ce qui a suscité l'opposition des chefs d'État et de gouvernement européens.

Epstein’s neighbor, Howard Lutnick, defends Washington’s Greenland plans at Davos, as other panelists cringe pic.twitter.com/D8SAxQBz8C — Jungle Journey (@JnglJourney) January 20, 2026

Ces déclarations soulignent les positions controversées des Etats-Unis dans les affaires internationales et les défis qui en découlent pour les relations transatlantiques.