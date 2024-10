Le directeur de l'Office des assurances sociales (OFAS), Stéphane Rossini, quitte son poste fin juin 2025. Le Conseil fédéral a été informé de sa décision mercredi, plus de deux mois après les révélations concernant les erreurs de calcul sur l'évolution financière de l'AVS.

Au mois d'août, on apprenait que l'OFAS s'est trompé dans le calcul des projections AVS, à quelques semaines d'une votation sur la prévoyance professionnelle. Son évolution financière a été présentée de manière trop négative. KEYSTONE

ATS

M. Rossini souhaite se consacrer à d'autres activités à temps partiel, indique mercredi un communiqué du Département fédéral de l'intérieur. Nommé directeur de l'OFAS en 2019, le Valaisan de 61 ans «a mené et accompagné de nombreux projets importants, entre autres la stabilisation de l'AVS (AVS21), l'introduction des prestations transitoires pour chômeuses et chômeurs âgés ainsi que les allocations pour perte de gain liées au Covid».

Elisabeth Baume-Schneider, cheffe du DFI, le remercie pour ses nombreuses activités au service de la Confédération. «Stéphane Rossini a mené à bien d'importantes réformes et contribué, grâce à son engagement, à la défense des assurances sociales», lit-on dans le communiqué.

Erreurs et critiques

Au mois d'août, on apprenait que l'OFAS s'est trompé dans le calcul des projections AVS, à quelques semaines d'une votation sur la prévoyance professionnelle. Son évolution financière a été présentée de manière trop négative.

Le programme de calcul des perspectives financières de l'AVS comportait deux formules mathématiques qui conduisaient à une estimation anormalement élevée des dépenses de l'AVS sur le long terme. Les nouveaux calculs montrent aussi que l'impact de l'introduction de la 13e rente AVS, votée en mars dernier, sera moins lourd que prévu.

L'erreur de l'OFAS a suscité des critiques virulentes de l'ensemble de l'échiquier politique. Elisabeth Baume-Schneider a ordonné une enquête administrative, qui doit aboutir d'ici la fin de l'année. Elle n'avait alors pas exclu des conséquences au niveau du personnel une fois que l'enquête sera terminée.

Les Vert-e-s et les Femmes socialistes ont déposé un recours au Tribunal fédéral pour annuler la votation sur AVS21, qui avait ancré en septembre 2022 l'âge de la retraite pour les femmes à 65 ans. La victoire du «oui» avait été très serrée.

Ancien député

Stéphane Rossini fut un ancien conseiller national PS entre 1999 et 2015, spécialiste des questions d'assurances sociales. Avant sa nomination au poste de directeur de l'OFAS, il a été président de l'Institut suisse des produits thérapeutiques (Swissmedic) et de la Commission fédérale de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité. Il a également été longtemps actif dans la recherche et l'enseignement dans le domaine des assurances sociales.

Le départ de Stéphane Rossini interviendra à fin juin 2025. Son poste sera mis au concours. Cela permettra d'assurer d'ici là la gestion de l'office et la remise des dossiers à la personne qui lui succédera, conclut le DFI.

bl, ats