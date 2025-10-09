  1. Clients Privés
Départ de Samuel Bonvin Le directeur de la Foire du Valais démissionne

ATS

9.10.2025 - 12:49

Le directeur général du groupe myexpo Samuel Bonvin a annoncé sa démission jeudi. Après plus de cinq ans passés à la tête de l'organisation qui gère notamment la Foire du Valais à Martigny, le Valaisan souhaite «se consacrer à de nouveaux projets professionnels.»

Le directeur de le Foire du Valais Samuel Bonvin a annoncé sa démission, après cinq années passées à la tête de l'organisation myexpo. (photo d'archive)
Le directeur de le Foire du Valais Samuel Bonvin a annoncé sa démission, après cinq années passées à la tête de l'organisation myexpo. (photo d'archive)
ATS

Keystone-SDA

09.10.2025, 12:49

09.10.2025, 12:59

«Samuel Bonvin a contribué de manière significative à l’évolution du groupe et à son rayonnement», souligne myexpo dans un communiqué jeudi. Il a notamment développé ses manifestations phares, à l'image de la Foire du Valais, qui s'est terminée dimanche dernier.

«Je suis fier d’avoir apporté mon savoir-faire, d’avoir conduit la Foire là où elle est et d’avoir développé le pôle événementiel», a quant à lui déclaré l'ancien directeur, cité dans le document.

Le processus de recrutement du futur directeur est déjà lancé. «Si le poste n’était pas repourvu avant le départ de M. Bonvin, la Direction serait assurée par une délégation du comité et les membres de la Direction élargie», a indiqué l'organisation.

Foire du Valais : rencontres, convivialité et légendaire !

Foire du Valais : rencontres, convivialité et légendaire !

Aperçu de la 65ème édition de la traditionnelle Foire du Valais en images et témoignages.

08.10.2025

Entre foires, salons, congrès et événements culturels, le groupe martignerain Myexpo gère plusieurs manifestations valaisannes telles qu'Agrovina, Passion Auto Show ou encore CaReHo. Cette année, la Foire du Valais a attiré plus de 250'000 visiteurs. Un record, selon les organisateurs.

