Confédération Le discours du Nouvel An de Guy Parmelin finalement publié, un mois plus tard

ATS

1.2.2026 - 13:26

La Confédération a publié dimanche le discours du Nouvel An du président de la Confédération Guy Parmelin. En raison de l’incendie mortel survenu à Crans-Montana (VS) le jour de l’An, la publication avait d’abord été suspendue.

Le discours aurait dû être diffusé traditionnellement à midi le 1er janvier, a écrit la Confédération dimanche (archives).
KEYSTONE

Keystone-SDA

01.02.2026, 13:26

La catastrophe a coûté la vie à 40 personnes et fait 116 blessés graves. Il s’agit de l’une des pires tragédies de l’histoire récente de la Suisse. Face à cet événement dramatique et par respect pour les victimes, Guy Parmelin avait renoncé à la diffusion du texte. Une journée de deuil national en mémoire des victimes a eu lieu le 9 janvier.

Le discours aurait dû être diffusé traditionnellement à midi le 1er janvier, a écrit la Confédération dimanche. Le texte sera néanmoins archivé afin de servir de témoignage vivant de son époque.

Dans son discours, le président de la Confédération Guy Parmelin évoque les défis mondiaux de ces dernières années. La crise sanitaire, les incertitudes liées à l’approvisionnement énergétique, la guerre en Ukraine ainsi que de nouvelles tensions économiques ont profondément modifié la situation.

«Tout cela peut être inquiétant – en particulier lorsque s’y ajoutent des soucis personnels, des revers ou la souffrance d’autrui», a déclaré Guy Parmelin. «Ces sentiments sont compréhensibles». Il ne s’agit pas de minimiser les problèmes, mais de rester dans le dialogue. Le dialogue crée la confiance, et celle-ci constitue le premier pas vers des solutions.

