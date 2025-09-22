Le drapeau palestinien flotte sur le sommet du Cervin

Un drapeau palestinien flotte sur le sommet du Cervin depuis quelques jours, selon une image diffusée sur les réseaux sociaux. Elle a été postée par l'alpiniste et vulgarisateur Hervé Barmasse, indique lundi l'agence de presse italienne ansa.

Keystone-SDA ATS

Le sommet du Cervin se trouve à 4478 mètres d'altitude, entre l'Italie et la Suisse. Dans son message, M. Barmasse écrit qu'"à chaque fois que l'on nie à quelqu'un le droit d'exister, on ne touche pas seulement cette personne: on touche l'humanité tout entière, la liberté et la dignité de nous tous. A ce moment-là, nous cessons vraiment d'exister».

Le 1er mai dernier, le guide alpin valdôtain Roberto Rossi avait brandi un drapeau palestinien au sommet du Mont Blanc, rappelle ansa.