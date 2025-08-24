Du 1er au 6 septembre se tiendra à Genève une nouvelle édition d'Alternatiba Léman. Le point d'orgue du festival, consacré à la transition écologique et aux menaces induites par la dérive climatique, aura lieu le samedi 6 septembre avec l'installation, aux Bastions, d'un village des alternatives qui réunira une centaine d'organisations.

Le festival Alternatiba Léman se penche depuis 2014 sur les solutions qui pourraient être mises en oeuvre face au dérèglement climatique (image d'illustration). ATS

Keystone-SDA ATS

Durant la semaine, une série de conférences et d'ateliers gratuits se dérouleront à l'Université de Genève et à la Manufacture collective (MACO), qui se trouve sur le site de la zone industrielle des Charmilles. Les sujets abordés vont du futur accélérateur du CERN au travail de demain, en passant par la décroissance.

Alternatiba Léman existe depuis 2014. Le grand rassemblement ambitionne d'explorer les pistes pour faire face au dérèglement climatique et aux inégalités sociales. Cette manifestation permet de partager des réflexions, de lancer des appels à l'action collective et de mettre en oeuvre des solutions.